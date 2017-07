¿Por qué se sonroja Pucheta?

Mazatlán.- En el marco de la instalación de la red de electrificación en la colonia Los Robles, el presidente municipal, Fernado Pucheta Sánchez recibió el comentario de una colono de dicho asentamiento, mismo que puso rojo al alcalde.

Ya que Martín Lizarraga hizo uso de la voz ante la multitud para expresar el agradecimiento que el edil mazatleco a dado a los habitantes de la colonia Los Robles, por lo que de manera segura y directa ofreció su apoyo para la máxima autoridad expresando que:

"Quiero agradecerle por el apoyo, y déjeme decirle que el día en que usted sea gobernador puede contar con mi apoyo".

El siguiente video muestra el momento en que Martin Lizarraga muestra el apoyo Pucheta Sánchez, ver a partir del minuto 10.

Ante estas palabras que causaron risa entre los asistentes, Pucheta Sánchez en ningún momento desmentió o negó su deseo de poder llegar a ser gobernador del Estado.

A su vez el alcalde dirigió palabras de animo y apoyo a colonos de dicho lugar, subrayando que "ustedes no me deben agradecer nada, soy uno más de los miles que trabajan en el ayuntamiento, y que queremos lo mejor para la ciudadanía; no hay que pensar en el presidente hay que pensar en la gente que tiene la confianza".

Vuelve el léxico que lo distingue

En el mismo evento, el funcionario recibió una solicitud de apoyo en cuestión al tipo de vivienda que presentó el quejoso, expresando que su casa cuenta con goteras y no es una vivienda digna.

Ante esto el munícipe dijo que "viejo, cuando yo era niño, eramos 9 y poníamos lastas, botes para que ahí cayera el agua; no te preocupes cuando estas jodido hasta de abajo sale el agua".

Fernando Pucheta Sánchez. Foto: Facebook

"Yo no voy a Lomas de Mazatlán porque si voy, ahí no me van abrir la puerta, yo voy a donde me necesiten", aseveró.

También Pucheta dijo "trabajaremos en varias cosas, y lo que tengamos que meter se lo meto".

KM

También puedes leer