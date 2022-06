¿Por qué tanto tiempo? AMLO cuestiona a USA por tardanza en juicio contra García Luna

México.- El presidente AMLO cuestionó a Estados Unidos por la tardanza en el juicio contra Genaro García Luna en comparación con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que se resolvió en tan sólo dos meses.

En La Mañanera del 2 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las autoridades de Estados Unidos deben apresurarse a decidir sobre Genaro García Luna, quien "lleva años" sin que inicie su juicio por cargos de narcotráfico, por lo que cuestionó si acaso les falta información para avanzar.

"Estados Unidos tiene que decidir sobre esto (...) Unos esposos divorciados que la señora acusaba de maltrato y ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, el proceso judicial, y lo de García Luna lleva años, está rarísimo. ¿Qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?", cuestionó AMLO a USA.

Cabe recordar que el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón fue detenido a fines de 2019 en Texas, acusado de recibir presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa mientras ocupó el cargo.

Desde entonces, el proceso contra el exfuncionario mexicano ha sido aplazado en al menos seis ocasiones, primero por la pandemia de Covid-19 y luego por la ampliación de la carpeta de investigación de los fiscales estadounidenses.

A sí mismo, AMLO criticó a Felipe Calderón por guardar silencio sobre García Luna, su mano derecha en la llamada "guerra contra el narcotráfico" que marcó su gobierno y desató una crisis de violencia en México.

El mandatario federal cuestionó que tanto el expresidente como sus excolaboradores se han quedado callados e incluso hay quienes se enojan cuando sale el tema, como el periodista Ciro Gómez Leyva.

"Ahora con lo de García Luna se ha quedado callado Calderón), y no sólo él, sino que los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leyva y otros se enojan, ¿dónde está la capacidad de rectificar? ¿por qué la autocomplacencia?", señaló.

En diversas ocasiones el presidente López Obrador ha declarado que Felipe Calderón le debe una explicación a los mexicanos sobre García Luna y su complicidad con el crimen organizado.

Te recomendamos leer:

En una conferencia matutina de enero pasado, AMLO lanzó una serie de preguntas al expresidente panista sobre su exsecretario de Seguridad, poniendo en duda cómo no se dio cuenta de que mantenía pactos con cárteles del narcotráfico.

"Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal, no es nada más decir 'no sabía'. ¿Qué pasó?, ¿cómo conociste a ese señor?, ¿por qué lo nombraste?, ¿qué no te diste cuenta de cómo actuaba, de su prepotencia y arrogancia?, ¿nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?", cuestionó AMLO a Calderón.