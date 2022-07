"Por respeto y solidaridad": Ricardo Monreal no participará en elección interna de Morena

México.- El senador Ricardo Monreal anunció que no participará en la elección interna de Morena que se realizará este fin de semana, en solidaridad con los morenistas que fueron "excluidos" del proceso.

En un video publicado en sus redes sociales este viernes 29 de julio de 2022, Ricardo Monreal dio a conocer su decisión de no participar en la elección de consejeros de Morena, que se llevará a cabo el 30 y 31 de julio en distintos puntos del país.

Un día después de acusar que hay exclusión y "vicios de origen" en el proceso interno de Morena, el coordinador de los senadores morenistas se mostró solidario con los fundadores y militantes que supuestamente fueron excluidos.

Señaló que tenía la opción de votar en la elección interna desde la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México o en su natal Zacatecas, sin embargo, se abstuvo de participar y advirtió que el resultado del proceso es previsible.

"Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o en mi tierra donde nací en Zacatecas", comentó Monreal.

El senador recalcó que no quiere ser involucrado en ningún posible percance que tenga lugar en la elección de consejeros, e hizo un llamado a "mantener la prudencia y la ecuanimidad", pues considera que tras el proceso habrá que sanar ciertas "heridas" para reunificar el partido.

"He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación, y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita, por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad", agregó.

El día anterior, Ricardo Monreal había publicado otro video acusando que hay exclusión y un proceso viciado en la elección interna de Morena, por lo que advirtió que la unidad interna del partido puede resquebrajarse.

"Hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, militantes y simpatizantes", señaló.

Además, el morenista acusó que algunos candidatos de la elección interna se dedicaban a atacar a Morena en años pasados, por lo que su participación pondría en riesgo la esencia del partido.