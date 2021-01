Por sospecha de Covid-19 se aísla Rocha Moya, precandidato de Morena a gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- El precandidato a gobernador de Sinaloa, por Morena, Rubén Rocha Moya, se realizó la prueba Covid-19 al considerarse como sospechoso, luego de que una empleada doméstica resultara positiva para esta enfermedad.

Por este motivo, explicó, suspenderá sus próximos eventos presenciales, en tanto no tenga los resultados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tal anuncio lo hizo, precisamente, durante la Constitución y Protesta del Comité de Defensa de la 4T, en la que estuvo presente de manera virtual.

Leer más: Fuerza Trébol podría sumarse a Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa

Al recordar que hace unos meses ya había vencido este padecimiento, dijo que, en esta ocasión, no ha manifestado ningún síntoma.

“Estoy bien. No me duele la cabeza, no tengo calentura, no tengo tos; ningún síntoma característico, sin embargo, hay que tener cuidado, ya que los compañeros se acercan, toman fotos y quisiera cuidarlos”, manifestó.

Apenas ayer, el también senador de la República asistía a un evento público, con constructores, en el que ocasionalmente se despojaba del cubrebocas y se tomaba fotos con los asistentes.

Leer más: Perredistas apoyan a Rocha Moya en Sinaloa y no a la alianza del partido