"Por supuesto que es nepotismo": regidora de Morena admite que tiene a su familia en la nómina

Jalisco.- María Elena Curiel, regidora de Morena en Puerto Vallarta, Jalisco, admitió que tiene a cinco miembros de su familia en la nómina de la administración: sus tres hijos, su pareja y su nuera, y aunque afirmó que se trata de "nepotismo", justificó que se lo ganaron por su trabajo en campaña.

En entrevista con las reporteras Carolina Gómez y Susana Carreño, quien fue agredida al día siguiente, la regidora de Morena subrayó que sus familiares entraron a la nómina del Ayuntamiento "por su propio pie".

"¿Eso es nepotismo, no?", cuestionó la reportera, a lo que María Elena Curiel respondió: "Por supuesto que es nepotismo, pero ellos entraron por su propio pie porque hicieron trabajo (...) trabajo de campaña, trabajo para el pueblo".

La morenista detalló que su hijo mayor trabaja en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta desde la administración pasada, mientras que otro hijo entró en la administración presente, aunque subrayó que ella no los metió a la nómina, sino que se lo ganaron por sus propios méritos.

"Mi hijo mayor está trabajando desde la administración pasada y posteriormente se pasa él a lo que es la subdirección de Educación como dictaminador, él ya estaba, pero es pariente, es mi hijo (...) El otro hijo está trabajando también en la administración, a ellos no los metí yo, hago la aclaración, ellos entraron por su propio pie", aseguró la funcionaria.

En total, son tres hijos de la regidora de Morena los que se encuentran en la nómina de la administración. Además, la funcionaria confirmó que también su pareja y una nuera trabajan en el Ayuntamiento.

"Sí, él estaba trabajando ahí desde antes (su pareja) ha estado trabajando ahí apoyando en la Casa del Jubilado desde antes, la única diferencia está que ahora sí está apoyando al Ayuntamiento, es intendente", comentó.

Ante la pregunta de si es correcto tener a cinco miembros de su familia en la nómina de la administración de Puerto Vallarta, María Elena Curiel respondió que "no es correcto", a la vez que defendió que "no estamos robando a nadie" porque sus familiares consiguieron dichos trabajos por su colaboración en campaña.

"Obviamente no es correcto (tener a su familia en la nómina), yo siempre he dicho que el trabajo siempre se tiene que motivar y se tiene que dar un beneficio a cambio de (...) No estamos robando a nadie porque están trabajando, están devengando un sueldo...", manifestó la morenista.

De acuerdo con la periodista Carolina Gómez, la regidora de Morena recibe un sueldo de 83 mil 655 pesos mensuales; sus hijos Luis Donaldo, Christian Leonardo y Kevin Ramírez Curiel, 21 mil, 24 mil y 21 mil pesos respectivamente; su pareja Hugo Ruiz percibe 17 mil pesos, y su nuera Magaly Vill 19 mil pesos al mes.

Un día después de la entrevista, la directora de Radio Universidad, Susana Carreño, fue apuñalada en Puerto Vallarta en un supuesto intento de asalto, aunque el gremio sostiene que se trató de un atentado por su labor periodística. La periodista se encuentra estable, pero delicada.