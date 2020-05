"Por ti", con canción AMLO despide en La Mañanera a Óscar Chávez (VIDEO)

Ciudad de México.- Al terminar La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) despidió con una canción al cantautor Óscar Chávez, el cual perdió la batalla ayer contra el Covid-19 en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

"Por ti", ese fue el tema que con atención AMLO y demás asistentes escucharon en el salón de Tesorería en Palacio Nacional.

Al termino de la canción, la cual tiene una duración poco menos a 3 minutos todos al unísono comenzaron a aplaudir en memoria Óscar Chávez.

Al comienzo de la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador ofreció su pésame y mandó condolencias a familiares y amigos del cantautor.

El pasado jueves [ayer], durante la conferencia de prensa AMLO aprovechó para mandar un mensaje a Chávez luego de que se diera a conocer que estaba infectado por Covid-19.

"No perdamos la fe nunca", dijo el mandatario, el cual a su vez le envió un abrazo.

A continuación te compartimos parte de la letra que López Obrador pidió "retumbara" en Palacio Nacional".

Por ti,

yo deje de pensar en el mar

por ti,

yo deje de fijarme en el cielo

por ti,

me ha dado por llorar como el mar,

me he puesto a sollozar como el cielo

me ha dado por llorar.