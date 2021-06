Por venganza, Guevara me quitó el pase a Tokio 2021, acusa Paola Espinosa

Quien se gana su plaza con medallas olímpicas ya tiene su lugar, así ha sido siempre, aseguró la clavadista Paola Espinosa, quien acusó a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, de quitarle el pase para Tokio 2020.

Aseguró que desde 2020 Ana Guevara le prometió la plaza olímpica en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, sin tener que hacer el selectivo, pero se la quitó por no apoyarla públicamente con el tema del desvío de 100 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Refirió que cuando se destapó el escándalo de corrupción que involucró a varios servidores públicos al interior de la dependencia que dirige la exatleta olímpica, le pidió, a través de Luz María Chávez, que publicara una carta en sus redes sociales donde pedía que no desapareciera el Fodepar, respaldando su gestión al frente de la Conade.

Durante la conferencia de prensa virtual, Espinosa indicó que antes de partir a la Copa del Mundo Tokio 2021 de clavados le preguntó directamente a Guevara sobre su plaza, pues todavía no lo había hecho oficial, cuando ella le respondió que sí sería suya, pero que debía aprobarla la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Luego de la copa, Espinosa buscó al presidente de la FMN, Kiril Todorov, a quien le pidió en varias ocasiones que les asignaran las plazas para los Juegos Olímpicos a ella y a su compañera Melany Hernández, pues se las ganaron en el Mundial de 2019, donde consiguieron las medallas de bronce, quien le respondió que la decisión era de Guevara y que ella no quería dársela.

Sin embargo, la directora de la Conade salió con que era el Comité Olímpico Mexicano (COM) el que no quería dársela, por lo que buscó a su presidente, Carlos Padilla, para preguntar el porqué de esa decisión, recibiendo por respuesta que no habían rechazado nada, pues aún esperaban la asignación de la FMN.

Después, destacó Espinosa, Luz María Chávez, amiga de Guevara, le recriminó el haber hablado con Padilla, sobre lo cual le dijo “cometiste un error al haber ido al Comité Olímpico si la directora de la Conade ya te había dicho que te iba a dar esa plaza y con el tema de la carta en las redes sociales”.

Por último, llamó a las autoridades a investigar el tema de los desvíos y tomar las medidas necesarias, tanto si tienen que destituir a Guevara, como si tienen que limpiar su nombre al no encontrarle nada.

Lo que sí, aseguró, no quiso publicar la carta porque no quería meter las manos al fuego por la investigación respecto a la falta de transparencia, y porque, “no me nacía hacer eso porque el presidente (AMLO) nunca dijo que nos dejaría sin apoyo, era una restructuración”.

Solo las autoridades pueden enviarla a Tokio 2021

Por la tarde, durante una entrevista en Radio Fórmula, Espinosa destacó que ya solo la FMN y la Conade podrían permitirle ir a competir en sus quintos juegos olímpicos, pues ya enviaron las listas de participantes y su nombre no figura.

Asimismo, reiteró que ella se ganó la plaza desde 2019 al quedar en tercer lugar, luego de vencer a 24 países, por lo que consideró injusto que haya tenido que pasar por las pruebas selectivas y que además le hubieran avisado de éstas cinco días antes del control técnico, que no pasaron por una lesión en el hombro de su compañera durante la Copa Mundial de Tokio.

“La verdad estoy tranquila y en paz, peleé ese lugar después de muchas cosas, después de haber sido mamá, lo luché hasta el último clavado y con lo que me quedo es con que heredé esa plaza para México con mucha dedicación y les dejamos una final olímpica directa”, concluyó.