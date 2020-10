Porfirio Muñoz Ledo "no me doblegaré" ante Mario Delgado y anuncia lucha jurídica

Ciudad de México.- Al asegurar que la militancia de Morena está harta de arreglos cupulares y no va a ceder ante la ilegalidad, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo reiteró su postura de no reconocer el triunfo de Mario Delgado como presidente nacional de este partido político, y asegura que seguirá la lucha por la vía judicial.

En un video difundido en redes sociales, el legislador dijo que "No me doblegaré ante decisión alguna que violente los principios constitucionales de equidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad que rigen los procesos electorales de México”.

El mensaje grabado para los militantes de Morena expresa que las bases de este partido político han sido humilladas una vez más y solamente han recibido escasos beneficios, pero si numerosas imposiciones, a cambio de su sincera y no inocente lealtad, pero manifiestó que en ellos anida en sus conciencias una revuelta moral.

Muñoz Ledo dijo que los morenistas están hartos de arreglos cupulares en los que se reparten puestos partidarios, cargos de elección popular, prebendas y canonjías, pero "les indigna el cinismo y la corrupción con la que personeros y advenerizos pretenden apoderarse del partido asociados con criminales", mismo que ha sido dicho de "cara a cara", agrega.

Asimismo, considera que hay un secuestro de la ideologia de Morena por una derecha, que no se atreve a decir su nombre, reiteró.

Denuncia un derroche de dinero que invirtieron sus adversarios, estimado en cerca de mil 500 millones de pesos, "de los cuales 445 millones fueron sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de diputados, “así como las bajezas y falsificaciones cometidas solo se explican por el ambicioso designio de imperar en las elecciones del 2021 y promover una sucesión presidencial adelantada: un golpe de mano que no todavía un golpe de Estado”.

Muñoz Ledo expresa que desde 1988 se han opuesto al dedazo y de nueva cuenta lo va a volver a hacer; por ello, insistió que ha acudido a diferentes instancias legales para instaurar la justica, pero asegura que el aguardará las resoluciones correspondientes.

Manifiesta: “No conestaré una ficticia renovación del partido, que no es sino un maquillaje. Promoveré en cambio su refundación, indispensable para la fundación de la República que tanto hemos pregonado, en ello consiste precisamente la Cuarta Transformación (4T)".

Insiste en ocupar el cargo de presidente nacional de Morena y narrá su pasó por la política meixcana“al que he dedicado mi vida entera y entraña la causa por la que asumí esta desafiante candidatura, como la última página de mi larga odisea política. No traicionaré mi pasado ni la esperanza de los mexicanos, mi dignidad está muy por encima de la carroña, quiero pensar aún que no hemos arado en el mar”.

Su postura obedece a lo ocurrido el 23 de octubre, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) informó de que Mario Delgado Carrillo obtuvo el 58.6 puntos porcentuales en la encuesta final, en tanto que Porfirio Muñoz Ledo logró el 41.4 por ciento, que lo convierte en el virtual ganador de la dirigencia de Morena.