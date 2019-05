Posibles candidatos para el 2021, en la mira de analistas

La injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, su cercanía con el gobernador Quirino Ordaz, el papel de Redes Sociales Progresistas (RSP, partido fundado por Elba Esther Gordillo), así como las posibles alianzas entre los candidatos locales con proyectos nacionales, serán los factores que determinarán el rumbo de las elecciones del 2021 en Sinaloa, manifestaron diferentes analistas políticos y columnistas.

A pesar del tiempo que falta para los próximos comicios intermedios que experimentará la entidad federativa, Fernando Zepeda, Héctor Ponce Tizoc, Roberto Soltero, Aarón Sánchez, Tomás Chávez Salomón y Luis Felipe Bernal aseguraron que los personajes políticos están organizándose con anticipación para aparecer en las boletas, de acuerdo con la encuesta publicada por EL DEBATE del 7 al 11 de mayo del 2019.

La calificación otorgada a los posibles candidatos [disponible en https://bit.ly/2VKMAh3] arrojó que Héctor Melesio Cuen Ojeda es más conocido por los ciudadanos en Culiacán, Guasave y Salvador Alvarado; segundo lugar en Mazatlán y cuarto en Ahome. Mientras que Aarón Irízar figura en segundo lugar en la capital sinaloense y Salvador Alvarado, cuarto en Guasave, quinto en Ahome y séptimo en Mazatlán. Gerardo Vargas tiene el segundo puesto en Ahome y Guasave.

Fernando Zepeda, analista político.

Fernando Zepeda, analista político

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Cuen Ojeda y Vargas Landeros

«Cuen aparece como una cuestión lógica entre los primeros más conocidos, no ha parado su campaña desde que fue aspirante a senador, le siguió como candidato a gobernador y sigue él en el Partido Sinaloense (PAS) haciendo campaña por todo el estado. Sería catastrófico para él no aparecer en una encuesta después de tanto esfuerzo, lo que no indica que tenga grandes posibilidades, lo mismo que con Gerardo Vargas, que acaba de ser secretario general de Gobierno en un sexenio muy agitado, pero sigue trabajando con su gente, muy activo».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

Cambios para los candidatos

«Las condiciones políticas cambiaron para todo el mundo, ya no son los escenarios tradicionales; hubo cambios, y tendrán todos los que aspiran a cargos de elección popular para el 2021 que ir jugando con las circunstancias que se presenten en cada momento, en cada mes, cada día, para evaluar las posibilidades que tienen reales de ser candidatos. Todavía falta mucho que ver, escribir, mucha gente que aparecerá y se encuentra envuelta en sus quehaceres, diputados locales o federales perdidos en sus labores. Quirino Ordaz podría negociar con AMLO».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

Descartados

«No los veo, salvo que puedan recomponer un poco el trabajo que hasta hoy están haciendo pudieran, lo máximo, a intentar la reelección; pero más arriba no, como lo ha dicho Químico Benítez (alcalde de Mazatlán), que quiere la gubernatura; o Estrada (alcalde de Culiacán), que deja deslizar sus posibilidades de competir para otro nivel, salvo que reconsideren lo que están haciendo. Morena tendría que pensarlo bien si los aceptan para competir: hay grandes probabilidades que pierdan. Los que aspiraron a ser alcaldes y perdieron ante ellos podrían ganar; el PRI recuperaría Ahome, Culiacán y Mazatlán».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

PRI y Morena buscando aliados

«En el fondo saben que tendrán que buscar alianzas para poder llegar a concretar algo de sus aspiraciones, y son gente que sabe negociar. PAS seguramente buscaría alianza, no lo veo muy lejano a Morena; Cuen siempre ha puesto por delante la conveniencia. Ni el PRI ni Morena solos podrán buscar triunfos tranquilos. Será el 2021 en Sinaloa una elección muy disputada y disfrutable. Serán dos facciones: los aliados del PRI y los que se aliarán con Morena. No descarto ninguna alianza».

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

PAN, PRD, PT y Sergio Jacobo

«Por desgracia, el Partido Acción Nacional (PAN), ya que entre más partidos puedan participar en la contienda, sería mejor, porque son propuestas que el pueblo debe de analizar; es el gran ausente de esta situación por el momento. Desconozco si les alcanzará el tiempo para elegir el candidato para los comicios: andan perdidos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está perdido, el Partido del Trabajo (PT) también; serían los satélites que se sumarían a los grandes bloques. Sergio Jacobo tiene grandes posibilidades de crecer, mínimo la reelección».

Héctor Ponce Tízoc, columnista.

Héctor Ponce Tízoc, columnista

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Faltan definiciones

«En el PRI no veo a Aarón Irízar como candidato, serían Sergio Torres, Jesús Valdés o alguno que salga de unidad, una sorpresa, como en el 2021. A Rosy Fuentes de Ordaz no la veo como candidata: tiene carisma; pero no la expondría el gobernador, aunque en el PRI la observan muy de cerca. En Morena solo veo a Rubén Rocha Moya. En las Redes Sociales Progresistas estará Gerardo Vargas Landeros, que tiene mucha presencia, sale muy bien posicionado; lo veo fuera del PRI, buscará una alianza con Morena y podría estar hasta con el PAN. Falta mucho todavía».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

Paridad de género

«El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene una lista larga de nombres, podría jugarse la carta de la paridad de género. Rosa Elena Millán y Rosy Fuentes de Ordaz podrían ser las fuertes como aspirantes mujeres. Si vemos la pasada elección, Imelda Castro y Rocha Moya consiguieron 600 mil votos; mientras que Zamora y Rosa Elena tuvieron la mitad. Hay que medir eso, son mujeres activas que deberían medirse. Gloria Himelda Félix tiene posibilidades de presidir la Mesa Directiva del Congreso en el segundo año. Si se logra concretar, entraría a la jugada».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

Restan en lugar de sumar

«Químico Benítez se desinfló, buscará la reelección, no lo descartaría por su cercanía con el presidente, pero se ha peleado con Quirino y con los medios. Tal vez Merary Villegas podría buscar la alcaldía de Culiacán, porque veo complicadísimo que Morena quiera volver a lanzar a Estrada. A Billy Chapman (alcalde de Ahome) lo veo destartalado por el mal gobierno que ha hecho, no lo postularía ni el PT ni Morena; para el PRI es el municipio más ganable, por lo polémico. Culiacán es también ganable, y Morena tendría que poner un candidatazo, Estrada ha salido mal con los medios».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

Dos candidatos nada más

«Tal vez haya dos candidatos nomás. Está complicado porque se harán alianzas. Falta todavía tiempo para ello, pero se empiezan a conformar. Algunos grupos priistas podrían irse a Morena. Empiezan a hacer ruido, no se llevarán a todo el PRI ni van a jalar a todo Morena. Las RSP las dirigiría Gerardo Vargas; está el Catem, de Armando Heráldez, que se convirtió en filial de Morena. El sector empresarial se la jugaría con el PRI si llega Alfonso Mejía y los grupos panistas del PAN se unirían, junto con el grupo del gobernador (Grupo Coppel).

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

Jacobo, Adolfo Rojo y Rosa Millán

«Sergio Jacobo ha ido desplazando. Al inicio de la legislatura lo veía débil; ha ido ganando fuerza, sumando. Ahorita, entre él y otros actores ya controlan veinte votos y le están quitando poder a Graciela Domínguez (Morena), que al final ella no demuestra liderazgo. A Adolfo Rojo también hay que checarlo, él tiene el control de todo el Partido Acción Nacional (PAN), hay que medirlo, aunque parece que no pinta nada. Y, por último, no hay que descartar a Rosa Elena Millán».

Roberto Soltero, analista político.

Roberto Soltero, analista político

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Vargas, Valdés, Zamora y Torres

«Gerardo Vargas, aunque diga que su militancia esta en el PRI, la rumorología lo ubica como un eficaz alfil de Elba Esther Gordillo y sería el candidato de las RSP. Jesús Valdés trae el compromiso de sacar el padrón del PRI en Sinaloa. Mario Zamora ocupa venir más al estado, dejarse ver; Sergio Torres despertó una actividad inusitada en los campos pesqueros, pero es muy belicoso, necesitamos a alguien tranquilo. Aarón Irízar no se ve, está apartado, sería buen candidato. Rubén Rocha sería el candidato de Morena, sin descartar tampoco a Imelda Castro».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

Lazos entre Quirino y AMLO

«Dada la confianza existente entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ellos platicarán, y el Ejecutivo estatal buscará jugar dos o tres cartas. Veremos qué le comenta el presidente; existe confianza entre ambos. Esperemos, en este caso, que Quirino haga valer sus buenos oficios con el presidente. Si lo convence, pueden ir en alianza; si no lo convence, el presidente tendrá el voto de calidad, y él impondrá una candidatura de Morena al Gobierno del Estado de Sinaloa».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

«Están perdidos»

«El caso del Químico Benítez es muy local. Tiene muchos problemas en Mazatlán adentro del Ayuntamiento, da la impresión que no es un buen líder, no podría con el paquete que significa ser gobernador del estado. El caso del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, como Mazatlán y Ahome (con Billy Chapman), donde pareciera que no saben dónde están parados, cuál es la relación del municipio y los grupos de la sociedad civil que les permitan hacer política; en una palabra, no han hecho política, están muy alejados de la pretensión a la gubernatura».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

Primor

«En Rosa Isela Fuentes de Ordaz he sostenido siempre de meses atrás que ahí se está fraguando y se está planeando una posible candidatura en la que el PRI vaya en alianza con Morena, estaríamos hablando del Primor. Ella se ha descartado, quizás por táctica política, porque de que tiene su pueblo, lo tiene: ha sido mucho muy activa en las tares propias del DIF, lo que la hacen merecedora de ese primerísimo lugar, destacándose frente a otras esposas de mandatarios en el país. De Juan Alfonso Mejía, su secretaría no le dará carta de naturalización en el PRI».

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

Rivas, Clouthier, Vizcarra y Castañón

«Aarón Rivas Loaiza, con el bagaje obtenido de la Administración, no se le ve en estos momentos con lazos políticos con el gobernador, hay que tenerlo en la reserva, las condiciones no le favorecen. Tatiana Clouthier, aunque hizo su carrera en Nuevo León, viene a Sinaloa, presenta su libro, pero no le abona puntos; pero sí la veo desplegando actividades en Nuevo León, aun cuando su hermano se ha descartado como candidato; son cosas de familia. Jesús Vizcarra sabemos de su actividad. A Juan Pablo Castañón no lo debemos perder de vista».

Aarón Sánchez, columnista.

Aarón Sánchez, columnista

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Estancados

«El candidato natural lógico de Morena (Rocha Moya) inmediatamente se colocó como un firme prospecto; desde que ganó, a la fecha, vemos que la presencia, la actividad del senador disminuyó significativamente, y al interior de su partido encuentras muchos sectores beligerantes contra su propia candidatura. A Imelda Castro, en su calidad de senadora, no habría que descartarla. Jaime Montes está metido en una serie de problemas administrativos con las delegaciones de la entidad. El PRI tiene un grupo bastante amplio de aspirantes, teniendo figuras muy consolidadas».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

Necesitan tiempo

«Es todavía muy prematuro tener un panorama con cierto grado de claridad respecto a la sucesión del 2021 en Sinaloa; sin embargo, es evidente que cada vez los proyectos políticos necesitan más tiempo para ir madurando, y ya está en marcha ese proceso. La encuesta de EL DEBATE muestra un escenario con 16 protagonistas, con una amplitud de variedades que nos dice que hay muchos nombres sobre la mesa; algunos con posibilidades, otros sin ellas, pero empiezan a surgir por parte de los encuestados en los diferentes municipios».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

No trascienden

«A Estrada Ferreiro no le veo absolutamente ninguna posibilidad, lo sacaría de la encuesta. Químico Benítez está haciendo su lucha, pero no trasciende más allá de Mazatlán; también está metido, igual que los presidentes municipales de Ahome y de Culiacán, en una serie de conflictos innecesarios, políticamente muy costosos, y la actitud que ellos tienen respecto a cómo gobernar sus municipios y la relación que tienen con la gente les cierra muchos posibilidades de pensar en ellos como posibles candidatos en el futuro».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

PRI-PAN o PRI-Morena

«Los partidos están trabajando de manera aislada y ponen en el escenario a sus prospectos; la política de alianzas se teje de otra manera, con otros criterios, otros intereses. No se ve cuáles serán las alianzas de los diferentes institutos políticos. Si se está jugando, por ejemplo, la posibilidad de Juan Alonso Mejía podría ser bisagra entre el PRI y el PAN, para generar un polo opositor a Morena; no descarto del todo una alianza Morena y PRI, lo estamos viendo en la Cámara de Diputados y en el Senado, esa alianza implícita nacional puede suceder en Sinaloa».

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

Tatiana Clouthier, PAS y PAN

«Veo que se está construyendo muy firme al interior de Morena la candidatura de Tatiana Clouthier. Ella tiene muchas más posibilidades incluso que Rubén Rocha Moya, hay que seguir lo que está haciendo. En el PAS, no descarto que puedan jugar con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra, o el exrector Víctor Corrales Burgueño, que son cuadros fuertes al interior del partido. Quizá Héctor Melesio Cuen podría jugar con estas nuevas caras. Otro ausente es el PAN, que no muestra ningún rostro, no hay prospectos, y eso es muy grave».

Luis Felipe Bernal, politólogo.

Luis Felipe Bernal, politólogo

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Cuen Ojeda y Rocha Moya

«Cuen aparece como el más conocido y el más votado, pero no podemos irnos solamente con esos números. El PAS no tiene otro líder. A pesar de que los exrectores podrían ir figurando, no han generado liderazgos. En torno a Morena, Rocha Moya va a la cabeza. A Imelda Castro la paridad de género no le ayudará si es elegida como candidata, le llevaría cierta desventaja, sumado a la realidad histórica de las elecciones intermedias, donde disminuyen las cantidades del partido que está en el poder. Si sumamos a todos los priistas, tienen gran presencia en todos los municipios».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

PAN ausente; PRI reaparece

«El PAN no figura, tiene doce años sin generar un liderazgo fuerte. El PRI podría volver a apostar, como lo hizo en la elección pasada, Quirino Ordaz no figuraba siquiera como candidato; sin embargo, el PRI echa a andar toda la maquinaria. El PRI volverá a posicionarse en esta elección del 2021. Al no estar la figura priista en el Gobierno federal, el gobernador Quirino Ordaz trabajará más en función de lo que intenta formar con los posibles candidateables medianos, que, sin embargo, no suman: Álvaro Ruelas no ha crecido, Jesús Valdés no crece, como se creería».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

Menor influencia de Morena

«El rating con el que llegó Morena va disminuyendo, sobre todo por las alcaldías de los tres municipios más fuertes (Ahome con Manuel Guillermo Chapman, Culiacán con Jesús Estrada Ferreiro y Mazatlán con Químico Benítez). En el caso de las principales municipalidades, el trabajo muy cuestionable de sus presidentes no le abonaron a Morena, y seguramente le repercutirá directamente en la elección del 2021».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

PAS en alianzas

«Para que el Partido Sinaloense (PAS) pueda figurar, necesita hacer alianzas, obviamente. Intentó hacer alianza en el pasado con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y no lo logró. Quizá vuelva a hacerlo con el Movimiento Ciudadano (MC), como en las elecciones del pasado 2018».

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

Antelo Esper y Millán Pietsch

«Bernardino Antelo Esper es parte de los grandes ausentes; haberle dado la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo sepulta más, porque el gremio al que se dirige (académico y científico) no lo ven bien, lejos de darle un escenario visible, lo oscurece. Le iba mejor como diputado que como secretario. Juan Ernesto Millán Pietsch pudiera ser otro de los nombres, ahora en la Comisión Estatal del Agua. No se escucha mucho, pero no se podría descartar».

Tomás Chávez Salomón, editorialista.

Tomás Chávez Salomón, editorialista

¿Cuáles considera que fueron los personajes mejor medidos en la encuesta realizada por EL DEBATE?

Rocha, Castro y Zamora

«Los senadores automáticamente se convierten en cardenales, siendo precandidatos a la gubernatura, en este caso son Rubén Rocha, Imelda Castro y Mario Zamora. Entre los exalcaldes, Álvaro Ruelas es el único que ha brillado un poco. Sergio Torres ha dado bandazos esporádicos en el sector pesquero. Alfonso Mejía o Rosy Fuentes de Ordaz no cargarían con el estigma de viejos priistas, serían nuevos y promocionables, aunque la señora se autodescarta, porque se vería mal, como nepotismo; tiene buena imagen, pero sería equivalente a una reelección».

¿Cómo quedan los partidos políticos tradicionales después de la elección del 2018 respecto al 2021?

Múltiples nombres

«El gobernador Quirino Ordaz debe tener muchas cartas, porque no es nada más la candidatura a gobernador, también son los diputados federales, diputaciones locales y alcaldías; se necesita muestrear un montón de gente, cribarlo y después cada quién se quedará a su nivel. La misma encuesta que hace EL DEBATE muestra resultados definitivos: ¿por qué partido no votaría? Por el PRI. Es una realidad nueva, diferente a la elección de julio del 2018; aquí perdió las alcaldías más importantes, quedó en segundo lugar, tiene que ser un binomio de candidato y partido».

¿Visualiza a los hoy alcaldes de Ahome, Mazatlán o Culiacán en las boletas para la elección del 2021?

Descarta a alcaldes morenistas

«Descarto a todos los alcaldes de Morena: Luis Guillermo Benítez, Manuel Guillermo Chapman o Estrada Ferreiro, cuando mucho les alcanzaría para aspirar a reelegirse, para ser diputados locales o federales, pero para ello deberían dejar la alcaldía antes de concluir, y, con los problemas que tienen, se les vendrían cuestiones internas que los descalificarían en sus candidaturas».

¿Podrían presentarse alianzas entre los distintos partidos políticos con miras a las elecciones del 2021?

Cuen y Vargas Landeros, con RSP

«Héctor Melesio Cuen, que siempre aparecerá en primerísimo o en segundo lugar, la elección pasada fue con una alianza muy fuerte, con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y quedó en tercer lugar, no le alcanzó para llegar a senador de primera minoría; después dijo que se retiraba. Las figuras en su partido no han destacado. Es incansable haciendo recorridos, y es posible que busque una alianza con Morena, también se habla de alianza con el partido de Elba Esther Gordillo. Vargas Landeros también quiere a las RSP, que representaría un 40 por ciento del magisterio».

¿Qué actores políticos considera que faltaron en la medición realizada por EL DEBATE?

Tatiana Clouthier y Antelo Esper

«Bernardino Antelo, que no lo visualizan, estaría jugando como posible alcalde de Ahome, para una diputación federal o local; sobre el camino se irán acomodando las calabazas, como se dice. Tatiana Clouthier sería un boom electoral, pero ha tenido algunas discrepancias a nivel nacional con el mismo López Obrador y con Yeidckol Polevnsky al votarles en contra varias veces; es una figura, pero no se disciplina. En el electorado, sí la apoyarían bastante. Está Merary Villegas también. Alejandro “Diablo” Higuera, por el PAN».