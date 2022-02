Posición de AMLO frente a guerra en Ucrania es tibia y falsa: Ricardo Anaya

1. Decir no a cualquier acto o iniciativa que pretenda coartar la libertad de expresión. 2. Dejar de perseguir a los periodistas. 3. Investigar cualquier posible conflicto de interés. 4. Abandonar la doble moral.

"Ah, pero él vive en un Palacio y su hijo en una mansión de un millón de dólares con alberca y cine propio. O sea, el que ayer predicada la austeridad hoy justifica el lujo . Cómo no va a ser un escándalo aquí y en cualquier parte del mundo esa contradicción entre la austeridad que predica para los demás y el lujo que justifica entre los suyos", comentó.

Sobre la reciente polémica por la casona en Houston que involucra al hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán , el panista dijo que AMLO se ha dedicado a atacar periodistas porque no puede tapar el hoyo de la corrupción por dicho escándalo, por lo que se ha lanzado contra Carlos Loret de Mola e incluso Carmen Aristegui, ya que " quiere matar al mensajero porque no le gusta el mensaje ".

El excandidato presidencial del PAN aseveró que el presidente López Obrador no ha tenido el valor para mencionar a Vladimir Putin en sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania, y tampoco ha condenado la invasión.

