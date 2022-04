Posponen audiencia de Emilio Lozoya por caso Odebrecht; Pemex no acepta acuerdo

Petróleos Mexicanos advirtió que de momento " no hay condiciones para el acuerdo " con Emilio Lozoya , por lo que la audiencia se pospuso indefinidamente, a fin de que ambas partes continúen los diálogos y puedan llegar a un acuerdo, o en caso contrario, realizar la presentación de pruebas para dar inicio a la etapa de juicio.

Cabe recordar que ayer 11 de abril se celebró otra audiencia de Lozoya por el caso Agronitrogenados , la cual fue aplazada por el juez debido a que tras una reunión a puertas cerradas que se prolongó más de dos horas, Pemex no aceptó el acuerdo reparatorio por falta de documentación.

Según fuentes judiciales, el juez federal Artemio Zúñiga, del Reclusorio Norte, pospuso la audiencia de Emilio Lozoya programada para este 12 de abril debido a que Pemex no aceptó el pago de 7.3 millones de dólares como reparación del daño causado por el caso Odebrecht .

Raúl Durán Periodista

