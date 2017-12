Posterga INE avalar coalición Meade Ciudadano por México

México.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) postergó avalar la coalición "Meade Ciudadano por México", con el argumento de que el nombre tendría un conflicto con las reglas de prorrateo, es decir, distribución de promocionales y gastos, al presuntamente beneficiar al candidato presidencial.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral hará un requerimiento a los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza para que expongan sus argumentos sobre por qué es válido el nombre de esa coalición.

"No hay ninguna parte de la ley que regule el nombre de las coaliciones, lo que sí está regulado es la parte de la fiscalización y la de la propaganda. Es un tema de prorrateo en la propaganda: es que ya no sería propaganda genérica, sino presidencial, porque trae el lema con el nombre del candidato presidencial", explicó el consejero Benito Nacif, presidente de la comisión.

Asimismo, detalló que de dejar ese nombre cualquier anuncio de la coalición, sin importar de qué candidato se trate, podría cargarse un gasto a José Antonio Meade, ya que en el fondo sería una propaganda a su favor.

Tras escuchar los alegatos de los partidos, el INE podrá analizar el caso. Tendrá 10 días hábiles para determinar si el nombre es válido o se requerirá cambiarlo. Dicha determinación podría llevarse a cabo hasta el próximo año.

El Instituto Nacional Electoral avaló las coaliciones Por México al Frente, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y Encuentro Social.

MEADE ASEGURA QUE NO HABRÁ DINERO ILÍCITO EN SU CAMPAÑA

Al cumplir una semana en precampaña, José Antonio Meade prometió que a su pre- campaña y eventual campaña presidencial no entrará ni un solo peso ilícito y de todo se rendirá cuentas.

“Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas”, aseguró.

Meade Kuribreña se reunió con consejeros políticos y cuadros del PRI en Sonora, ante quienes además dio un espaldarazo a Beltrones Rivera, al que describió como un personaje distinguido del partido.

“Hoy no podemos dejar de hacer referencia de un cuadro distinguido que en esta Navidad sufre la falta de un ser querido, y desde aquí quiero mandarles nuestras oraciones a Manlio Fabio Beltrones, a su hija Sylvana. Que sienta Manlio Fabio nuestro cariño desde Sonora”, exclamó.

José Antonio Meade llegó ayer por la mañana a Hermosillo, Sonora, acompañado de su esposa Juana Cuevas, para continuar las reuniones que tiene con la militancia.

Meade al arribar a Sonora

Tras reunirse con la gobernadora Claudia Pavlovich, el ex funcionario federal fue recibido en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede estatal tricolor, en cuyo exterior fue convocada no solamente la militancia, sino también “simpatizantes” a los que les regalaron playeras con la leyenda “Yo con Pepe Meade”, aunque se les pidió que no la portaran, para evitar “conflictos”.

Durante un encuentro que tuvo con jóvenes priístas, Meade Kuribreña afirmó que en México no existen los ninis, que todo aquel joven que deja de estudiar es porque enfrenta un batalla para salir adelante.

Por ello, mencionó, es necesario dar las oportunidades necesarias, asegurarles que no deberán abandonar la escuela y que mientras estén en ésta no les preocupe su alimentación ni su salud, entre otros aspectos.

Conversamos con jóvenes y mujeres PRIistas de #Sonora. Queremos escuchar sus ideas y proyectos #PepeMeadeEnSonora https://t.co/WJVfnncCFQ — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 22 de diciembre de 2017

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el precandidato señaló que la próxima será la generación que más jóvenes en edad de trabajar tendrá y es ese capital humano el que sacará adelante al país.

Con 45 minutos de retraso, José Antonio Meade recordó a Luis Donaldo Colosio.

“Recordamos a un gran sonorense: Luis Donaldo Colosio. Su discurso dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y tres principios que debemos acompañar: seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia, y seguimos teniendo que honrar sus principios; ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele”, dijo.

Con Información de: El Universal