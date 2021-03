Postulan en Puerto Morelos, Quintana Roo, a esposa de candidato asesinado

Quintana Roo.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobó postular a la Alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo, a Blanca Merary Tziu, viuda del aspirante al mismo cargo, Ignacio Sánchez Cordero, asesinado a balazos el 24 de febrero en un restaurante de este Municipio.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del partido, Pablo Bustamente, detalló que Tziu será la candidata de la alianza PVEM-Morena-PT.

"Hemos elegido a la persona ideal para continuar el proyecto que nuestra Presidenta Municipal Laura Fernández y nuestro amigo Nacho Sánchez han iniciado para Puerto Morelos", expresó.

"Estamos seguros que (Blanca Tziu) será la próxima Presidenta Municipal de Puerto Morelos, el próximo 6 de junio ganaremos contundentemente".

En su intervención, la precandidata dijo que su esposo Nacho fue su mejor maestro.

"Estoy muy contenta y me siento muy honrada de que se me haya prestado esta oportunidad, estoy segura de que tengo y tuve al mejor maestro, me siento capaz de llevar este proyecto en alto, no me gustaría que se perdiera el trabajo ya hecho", comentó.

"Esto va por Nachito, voy a poner todo de mí para llegar a la Presidencia Municipal, les agradezco la oportunidad de todo corazón".