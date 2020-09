Prácticamente la mitad del país está en semáforo amarillo: López-Gatell

México.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó durante la conferencia diaria en Palacio Nacional que en estos momentos casi la mitad del país se encuentra ya en el color de la esperanza del Semáforo Epidemiológico, el amarillo. Sin embargo, fue enfatizo al decir que esto no significa que ya se acabó la pandemia, menos el riesgo de contagio de Covid-19.

“No porque se esté en amarillo ¡Ya, hay que hacer todo de manera indiscriminada!”, dijo. Por ello recordó que este virus se contagia por las vías respiratorias, por lo que se debe continuar con la sana distancia, pese al color en que esté su ciudad, así sea el amarillo, incluso dijo que el uso del cubre bocas sigue siendo una medida auxiliar para evitar contagiar a más personas.

Por ello, mencionó que, pese a que se están reaperturando algunas de las actividades, las medidas de seguridad deben de continuar.

Desafortunadamente hay segmentos de la población que a lo largo de esta epidemia en México y en el mundo entero han conservado una visión individualista, una visión egoísta, una visión auto céntrica y esa visión auto céntrica, a veces alimentada por la ignorancia y el miedo, produce una de las actitudes y comportamientos más toxicas que es el odio y ese odio les lleva a ver al otro como otro, en vez de como un hermano, como parte de sí mismos”, señaló.

Dijo que, en esta construcción de este discurso de odio, se han empeñado por muchas semanas, por meses, prácticamente a lo largo de toda la epidemia de ver a los demás como enemigos en vez de como parte de una misma comunidad, por lo que de ahí han derivado visiones sobre que el estado, el gobierno falló porque no los metió a la cárcel o no los reprendió con la fuerza pública o no les puso una amonestación administrativa.