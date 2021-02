Precandidatos en Sinaloa harán precampañas remotas

Sinaloa.- Al advertirse que en eventos de la precampaña política de los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa no se estaban siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para prevenir contagios, esta casa editorial consultó a un experto en ciencia política y derecho electoral, así como a tres de los cuatro aspirantes, quienes coincidieron en la dificultad de mantener estas nuevas indicaciones de salud por la persistencia de la forma tradicional de hacer política, antes de que existiera el temor al contagio, como es la realidad que vivimos desde hace casi un año con la pandemia de Covid-19.

Sin embargo existen nuevas formas de hacer política sin arriesgar a los simpatizantes, y en ese sentido se pronunciaron los precandidatos.

Vigilar cumplimiento de lineamientos

El doctor en estudios sociales, con línea en procesos políticos por la UAM, José Manuel Luque Rojas, dijo que, en principio, la ley electoral no se ha reformado, pero eso no implica que no tengan que observarse las medidas que la Secretaría de Salud ha recomendado a las personas en el marco de la pandemia.

Afirmó que esta es una regla que tenemos que observar todos, no solo autoridades y ciudadanos, sino particularmente los candidatos, por la naturaleza de la actividad en la que aspiran a un cargo público, ya que tradicionalmente siempre se han hecho reuniones con contacto y cercanía personal.

El Dr. Luque señaló que la otra regla que tienen que observar son los lineamientos que ha realizado el INE con respecto a las campañas políticas.

Explicó que el año pasado, en pleno pico de la pandemia, se hicieron elecciones en Coahuila e Hidalgo, y ahí el INE sacó lineamientos conforme a decretos que habían emitido las autoridades sanitarias para regular las reuniones de personas.

“Me parece que debieran las autoridades sanitarias intervenir; aunque no sean autoridad electoral, sí tienen jurisdicción para aplicar las normas”, comentó.

Luque Rojas mencionó que tanto el Instituto Electoral del Estado como el INE debieran establecer (no como causal de suspensión de la candidatura), pero sí un procedimiento sancionador para aquellos aspirantes que violen las reglas de la sana distancia y de los cuidados que deben de tenerse en el marco de la pandemia.

Explicó que esto sí es posible en el marco de la justificación legal que ya otorga el decreto de la Secretaría de Salud a las autoridades electorales y que deben ampliarlas para dictar reglas sobre cómo deberán desarrollarse las campañas políticas y las características que deben tener estas para garantizar la sana distancia.

Añadió que sería productivo que notifiquen a la autoridad electoral a través de los capacitadores u observadores que ya tienen en los consejos distritales para que puedan vigilar esto, capacitándolos adicionalmente y firmar algún convenio con las autoridades de salud para que vigilen el cumplimiento de estas reglas.

Los compromisos de los candidatos

Sergio Torres, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, dijo que en la precampaña establecieron todas las recomendaciones del sector de la salud, ya que en todos sus eventos de precampaña privilegiaron la salud y la vida de las personas.

A decir de Sergio Torres, en su precampaña han vigilado el establecimiento de la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial. Para la campaña se encuentran planeando en reforzar y ser más estrictos con las medidas sanitarias, ya que para él es prioritario cuidar la salud y la vida de las personas.

También comentó que tiene pensado llevar a cabo mayormente su campaña formal (a partir del 4 de abril) a través de medios de comunicación electrónicos y escritos y redes sociales, a fin de evitar contagios; y se ha comprometido a no realizar eventos masivos.

“Yo me he comprometido a que mi campaña será más electrónica, precisamente porque mi prioridad es la salud y vida de los sinaloenses. Ya no se pueden realizar campañas como hace años, con eventos masivos, aglomeraciones, tumultos;sino que tienen que ser diferentes, por medio de plataformas digitales”.

Sergio Torres se comprometió a realizar la campaña oficial a partir de abril de una manera remota para evitar contagios.

Por su parte, el precandidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, comentó que están haciendo su mayor esfuerzo para que en sus eventos se utilice el tapete desinfectante, medir la temperatura, usar el gel y piden el uso de cubrebocas.

De su parte existe toda la empatía para todas las personas que han perdido a un ser querido, que han padecido esta enfermedad, que los han golpeado no solo con la pérdida de la vida, sino en la economía. “Debo reconocer que a veces es difícil evitar que se acerquen para una foto, pedir una selfi. Yo cada domingo o lunes me hago la prueba del hisopo, y no pongo en riesgo a nadie, pero hay que seguir cuidándose.

La pandemia es algo serio, ha cobrado muchas vidas. Estamos a favor de hacer todo lo que esté de nuestra parte para cuidarnos y cuidar a los demás”.

Mario Zamora aseguró que están priorizando la salud de la ciudadanía en las actividades de su precampaña a la gubernatura.

Héctor Cuen dijo que él ha insistido desde hace más de un mes en que el Instituto Estatal Electoral debería marcar los lineamientos para ver cómo se va a realizar esta campaña, en el sentido de que no puede haber eventos masivos.

“Nosotros hemos puesto la muestra de cómo se debe realizar una precampaña. Tenemos la modalidad de las caravanas, dentro de un carro están las personas que viven bajo el mismo techo. Nosotros tuvimos hasta 4 mil vehículos y casi 35 mil personas en línea para el cierre de campaña, con 25 plataformas Zoom. Tenemos la evidencia”.

Expresó que eso es lo que tienen que hacer en estos momentos: respetar las recomendaciones de las autoridades de la salud para evitar tantos contagios y muertes por Covid-19.

El líder del PAS expresó que los medios de comunicación deben poner más énfasis en hacer una crítica a las autoridades, ya que ellos son los principales ejemplos para que la gente no se relaje y evitar que haya tantos contagios.

Cuen Ojeda comentó que no puede haber eventos masivos en estos tiempos, que hay que cuidar a la gente, hay que cuidar la salud, “estas pandemias que suceden cada 100 años, solo las familias que han perdido a un familiar conocen la pesadilla que eso significa. A veces veo que actúan con mucha viveza en algunos lugares, pero se relajan en otros”.

El precandidato a gobernador por el PAS dijo que aquí lo más importante es que se marquen los lineamientos de cómo van a realizar la campaña y enfatizó en que sean decisiones no políticas, sino sanitarias, en torno a una situación de emergencia como la que vivimos, “que se reúna la Comisión de Seguridad pero con expertos, donde hay infectólogos, virólogos, microbiólogos, entre otras especialidades, para poder que se tomen decisiones con los pies en la tierra y poniendo por delante a la salud de la gente;no como lo es mover los semáforos epidemiológicos a conveniencia para poder que se abran los estadios de beisbol, de futbol y se abran los antros”.

Caravanas de automóviles ha realizado el PAS para evitar aglomeraciones.

INE

A partir de septiembre de 2020 inició el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país.

SSA

El 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.

El Dato

Acuerdo INE

El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva del INE, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia de COVID-19.