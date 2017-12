Precandidatos son la misma gata pero revolcada: Ríos Piter

Morelia, Michoacán.- El aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente Armando Ríos Piter dijo que no le preocupa que ya haya precandidatos en campaña porque son “la misma gata, aunque revolcada, y eso es de lo que la ciudadanía actualmente está cansada”.

En entrevista con El Universal, previo a reunirse en Michoacán con un grupo de migrantes y sus familias, Ríos Peter consideró que el hecho de que José Antonio Mead Kuribreña (PRI), Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) ya se encuentren en campaña no les da ventaja sobre los independientes.

Ríos Piter criticó el derroche de dinero y la manera en la que los precandidatos mencionados "burlan la ley" haciendo precampaña.

“Los candidatos de los partidos son la misma gata, aunque revolcada: algunos azules, algunos rojos, otros morenos. No hay una diferencia sustantiva en la forma en la que hacen política: le apuestan a clientelas electorales, a comprar votos, a maquinarias de mucho dinero para logarlo y al último, en la forma en la que hacen campaña, terminan sembrando la corrupción, la desigualdad y la inseguridad que permea en el país”, acusó.

Sin embargo, dijo que la ciudadanía ya está harta de esa manera de hacer política, por lo que una candidatura independiente les ofrece nuevas oportunidades, alternativas y visiones, lo que ha detonado que la gente los apoye con sus firmas.

Tan sólo en Michoacán consideró que logrará obtener cerca de 45 mil firmas para hacer posible su candidatura independiente a la presidencia de la República.

Para ello se reunirá, entre otras actividades, con migrantes y sus familias ya que calificó a este sector de mexicanos en el extranjero como uno de los más importantes para la decisión que tomará el país en 2018.

Tenemos que recuperar nuestra identidad. Nuestros migrantes son innovadores, chambeadores y emprendedores. Su causa es mi causa y desde aquí les digo: No están solos pic.twitter.com/w6DYtIXLDD

El también abogado y economista destacó que los 4.5 millones de migrantes michoacanos representan más de dos mil millones de dólares al año en remesas para esta entidad y una población potente en Estados Unidos.

Con esas características, el político guerrerense auguró que los migrantes serán el elemento sorpresa en la elección del 2018, no solo por los votos que puedan ejercer desde el extranjero sino la manera en la que influirán en sus comunidades.

“Esos migrantes hoy me han insistido en que los partidos políticos les fallaron todos por igual y no les ofrecen una opción de cambio distinta real al país y por eso quieren votar por un independiente. Obviamente esa es mi apuesta, que me apoyen con sus firmas en los días que vienen a visitar a sus familias”, expuso.