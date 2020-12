Pregunta Lilly Téllez el significado de "machuchones" y desata controversia en Twitter

Ciudad de México.- El día de hoy, la senadora panista por Sonora, Lilly Téllez, dio paso a la discusión y controversia en los usuarios de Twitter al preguntar el significado de la palabra "machuchones", la cual forma parte del léxico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las respuestas no se hicieron esperar, siendo algunas de ellas muy ingeniosas.

Sin duda alguna, el vocablo "machuchones" tendría que estar incluido en el diccionario del presidente de México si es que algún día sacan uno. De hecho, el mismo buscador de Google ofrece la búsqueda "machuchones AMLO", puesto que tal palabra es usada muy frecuentemente por el mandatario, pero ¿Qué significa?

Haciendo uso de sus redes sociales, una de las más activas opositoras del gobierno de la 4T, la legisladora Lilly Téllez, lanzó la pregunta "¿Qué significado tiene la palabra "machuchones?" Quién sabe si lo hizo de forma irónica o si en verdad desconoce el significado de dicha palabra, pero las respuestas de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar.

El tweet fue publicado a las 9 de la mañana y ya tiene 521 respuestas, entre ellas destacan las que refieren que el término es utilizado por personas "poco inteligentes", "deficiencia de educación", haciendo clara alusión al presidente López Obrador. Otras, por su parte, atacan a la ex morenista poniendo en duda sus capacidades intelectuales o calificándola con palabras que no son usuales, como la de "camajan", mientras que otros usuarios más colocan fotos de Ricardo Salinas Pliego y Joaquín López-Dóriga, como ejemplo de lo que es ser un "machuchón". Por último, otros internautas se apiadan de la legisladora panista y le colocan una captura de pantalla con el significado de una de las palabras favoritas del presidente

Entonces, ¿qué significa machuchón? Tomando en cuenta lo mencionado en el portal web oficial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el término hace referencia a un "mandamás o jefe", de ahí los contextos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha utilizado haciendo alusión a los lujos que ostentaban los gobiernos de administraciones federales pasadas, especialmente en lo que él ha denominado el "periodo neoliberal".

Cabe señalar que la página web de la institución académica aclara que tal palabra es usada por los tabasqueños debido al aislamiento de 400 años por el que pasó la entidad, dando como resultado que los pobladores crearan sus propios vocablos, los cuales son compartidos únicamente por ellos, destacando que el habla de Tabasco combina mexicanismos, mayísmos, palabras chontales, así como arcaísmos españoles del viejo castellano.

4 Veces en las que AMLO ha usado la palabra "machuchones"

Ahora que ya se conoce cuál es el significado de "machuchón" o "machuchones", vale la pena rescatar algunos de los momentos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha valido del término.

En marzo de 2019, el ejecutivo federal denunció a los "machuchones" por no querer pagar los impuestos correspondientes, cuando se encontraba presentado el programa Tandas para el Bienestar, aludiendo a los grandes empresarios "traficantes de influencias" y poniendo de ejemplo del pleito que se suscitó con Grupo Modelo al que le querían regresar 35 mil millones de pesos, pero que él no dejó que pasara.

En septiembre de este 2020, López Obrador calificó de "machuchones" y "fifís" a los líderes del movimiento Frenaa (Frente Nacional AntiAMLO) y a quienes pidió que se quedaran en el plantón que habían puesto en la avenida Juárez, en el Centro de la CDMX.

Hace poco más de una semana, el mandatario federal daba a conocer que el avión presidencial no se había podido vender por ser únicamente para "machuchones", refiriéndose a los lujos con los que este cuenta y que precisamente por estos los presuntos interesados en su compra no se han decidido a adquirirlo. (AMLO revela que el avión presidencial no se puede vender; es demasiado extravagante)

Por último, hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo reforma propuesta por el senador morenista Ricardo Monreal Ávila con la que busca enmendar la Ley del Banco de México, solicitó a los directivos de la institución bancaria que vean por el pueblo de México y no sigan las órdenes de los "machuchones de las finanzas" (todos aquellos que se han quejado de las consecuencias que tal reforma implicaría), al mismo tiempo que celebró que la Cámara de Diputados haya aplazado la discusión de tal iniciativa.