Pregunta cuánto dinero recibo para no responder por su hijo: Loret de Mola responde a reto de AMLO

"Pero diga lo que diga, el que está bajo cuestionamiento es él: ¿de qué vivió López Obrador los 13 años entre que fue jefe de Gobierno y presidente? (...) ¿Por qué nunca pagó impuestos? ¿Por qué no quiso dejar huella fiscal de sus ingresos? ¿Cómo logró su hijo José Ramón volverse rico de la noche a la mañana?", cuestionó.

"Andrés Manuel López Obrador lleva varios días consecutivos escalando sus insultos y calumnias en mi contra (..) 13 días después del reportaje, ya no se comporta como jefe de Estado sino como niño berrinchudo . Se quedó sin discurso y sin eso, no tiene nada", indicó el columnista.

Aseguró que AMLO lleva dos semanas "tratado de sacudirse el escándalo de las casonas de Houston" , pero no ha podido, ya que la vida de lujos de su hijo José Ramón derrumbó el discurso de austeridad y anticorrupción de López Obrador.

"El presidente luce desesperado, dando patadas de ahogado, arrinconado. Pregunta cuánto dinero recibo por mi trabajo para no tener que responder cuánto dinero recibe su hijo por no trabajar ", respondió el periodista al presidente.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola respondió al reto AMLO sobre cuánto dinero gana , advirtiendo que el presidente evade responder sobre su hijo José Ramón López Beltrán y el dinero que recibe "por no trabajar".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.