Prematura la carrera a Palacio Nacional de los presidenciables en México

México.- Anticipado ha sido el destape de algunos políticos morenistas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la suma de otros personajes de diferentes partidos que han sido a su vez destapados por líderes de sus partidos o expresidentes, como Vicente Fox.

Debate realizó la primera encuesta para medir el conocimiento que tiene la gente en cinco municipios de Sinaloa sobre estos nombres, la opinión hacia ellos y si la ciudadanía votaría o no. En primer sitio con más intención de voto resultó estar el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano.

‘Muchos ya conocemos’: Deisy Balam Herrera, Directora de Compartiendo Retos AC

“Es bueno saber los nombres de los políticos que pudieran contender por la presidencia de México para el 2024, aunque muchos de ellos no podrán llegar pese a que ya aparezcan en encuestas como la realizada por EL DEBATE, donde la gente se da cuenta de quiénes son los futuros aspirantes, los cuales a muchos ya los conocemos porque salen mucho en la tele o en los periódicos y pues lo más seguro que estarán en las boletas para las elecciones que se desarrollarán dentro de tres años en el país“.

‘El más limpio es Luis Donaldo Colosio’: Guillermo Padilla, Vigilante Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa

“Es importante mencionar que sí hay buenos cuadros para presidente del república, pero considero que el más limpio de todos los posibles candidatos a la presidencia sería Luis Donaldo Colosio. Creo que es con el candidato que le podríamos ganar a Claudia Sheinbaum porque ya vemos que AMLO tiene candidata. Ya las señales son muy claras. Es un muchacho sin experiencia, pero es una persona honesta y necesitamos honradez”.

‘Es bueno conocer interesados en dirigir el país’: Guillermo Romero Rodríguez, Secretario de la Concanaco

“México es un país con más de 126 millones de habitantes y es bueno que los políticos interesados en dirigir el país en el 2024 ya empiecen a salir y así los ciudadanos los conozcan y se pueda hacer una buena elección cuando llegue el momento. Para mí es el mejor momento para que empiecen a hacerse presente y la encuesta de EL DEBATE da la oportunidad de conocer algunos de los interesados a gobernar México, confío que cuando sean las elecciones sean varias las opciones”.

Mujeres aún no están listas para ser presidente: Modes to López, Presidente del Módulo Riego Guasave

“Yo creo que no está preparada todavía una mujer para una responsabilidad tan grande, porque ese puesto abarca mucho, abarca todo tipo de negocios, de trabajos, y la verdad se me hace que todavía no están preparadas para una responsabilidad así, más en un país como México, ya que es muy complicado, porque son muchas cosas que no ven, cosas a las que no le apuestan, porque el sentir de un hombre es diferente al de la mujer, como el enfoque que le dan, decisiones que tienen que tomar”.

‘AMLO se gana a la gente dándoles dinero’: José Ramos, Presidente de Coparmex Los Mochis

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador le ha funcionado muy bien el regalar dinero a los más necesitados, que eso no es malo, pero nosotros creemos que lo mejor sería que se generen las condiciones económicas para generar más y mejores empleos. Los mexicanos estamos cansados e la misma política, los sectores productivos piden solución a los graves problemas que enfrentan desde hace mucho”.

Por momento no interesa su futuro político: José Miguel Taniyama, Presidente de la Canirac

“Su futuro personal político es algo que ahorita a los ciudadanos no nos interesa, lo que importa es cómo el país tiene que salir adelante cuando estamos en una crisis económica y de salud y esos son los temas que compete, deben de centrar sus fuerzas y pensamientos en hacer un buen gobierno en la actualidad. Es muy temprano para que se anden alistando, todavía faltan tres años y falta que salgan más personajes que aspiren a la presidencia”.

Hay que identificarlos: Antonio Lizárraga Rivera, Presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa

“Es temprano hablar de las votaciones del 2024, pero no descarto como importante el que se conozca a los ‘candidateables’ para esa jornada electoral, a través de las encuestas que realiza el periódico EL DEBATE, pues ahí conocemos quiénes son y, pues, así como está fuerte el nombre de Marcelo Ebrard en el sur de Sinaloa, nos damos cuenta que así lo contempla la encuesta al colocarlo como uno de los políticos que pudiera participar por la presidencia de México”.

Mexicanos ven mucha capacidad en mujeres: Luis Ariel Lugo, Presidente de Canaco Guasave

“Yo lo veo positivo, el hecho de que no sea una cuestión de género el tener la capacidad para dirigir un país, ya que es algo que habla de la capacidad que tenemos todos en general, independientemente del género; ojalá y las encuestas apunten en este caso a las mujeres, por ese motivo, exclusivamente por la capacidad que la ciudadanía ve en ellas para poder tomar las riendas de este país”.

Nuevo presidente debe desarrollar el campo: Vladimir Maro Cásarez, Presidente Comité Municipal Campesino 14

“Si bien aún es prematuro anticipar quién podría ganar la próxima presidencia de México, quien aspire debe enarbolar una propuesta realmente productiva enfocada al desarrollo al campo, como el uso de la tecnología y el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Debe emprender una política pública apegada a la realidad porque a pesar que con la actual presidencia hay apoyo social, la cosas están fuera de contexto”.

Es un tema prematuro: Julio César Silva, Presidente de Adecem

“Yo creo que es muy prematuro hablar de sucesión presidencial, estamos en el 2021 y esto va a ser hasta el 2024, mi percepción es que estos temas nos distraen de lo estratégico, de trabajar en lo necesario. México, primero que otra cosa, necesita recuperar lo que se perdió de valor en esta pandemia y lo que se perdió de valor por el número de cierres de empresas que se dio en el país, es equivalente a una década, lo que requiere nuestro país es que se empiece a trabajar independientemente de la persona que figure en la lista de candidateables”.

‘Que haya tanto pretenso es síntoma de hartazgo’: Ricardo Beltrán Verduzco, Alianza Mexicana de Abogados

“Nunca en la historia se había dado con muchos años de anticipación un movimiento de esta naturaleza, donde hay muchos pretensos para ocupar la presidencia, esto refleja el grado de inconformidad del pueblo de México. Hay una inconformidad enorme porque este gobierno, a escasos tres años, no ha podido cumplir con lo prometido en seguridad, en salud, economía y otros rubros de mayor importancia”.

Hombres capaces y con buena trayectoria: Marco Antonio López, Pdte. del PRI en Salvador Alvarado

“Hay hombres con mucha experiencia dentro de este listado, muy en especial a los hombres que vienen encabezando la lista y al partido al cual represento, como Alejandro Moreno, Alfredo del Mazo y Osorio Chong. Son personas que pueden reunir los requisitos para dirigir a nuestro país, en los puestos que han tenido han dado buenos resultados. Sin embargo, creo en el punto muy personal que es apresurado, hay mucho por hacer y entre más se acerque el proceso habrá nuevas figuras”.

Son rostros que suenan desde hace tiempo: Romeo Gelinec Galindo, Regidor Salv. Alv.

“La mayoría de los nombres que aparecen en la encuesta son nombres que suenan desde hace mucho tiempo, puede que al calor de último momento, dadas las circunstancias, pueda que surja alguien más, pero a como se ve esta elección federal considero que de ahí saldrán. Hay equilibro salvo algunos partidos, como Movimiento Ciudadano, que sobresalen hombres, pero en el resto hay equilibrio, hay mujeres fuertes que pueden contender y ganar”.