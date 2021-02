Prende a Morena llamen 'doctor muerte' a Gatell

Ciudad de México.- El desempeño del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante la pandemia provocó una confrontación en el Senado en la sesión a distancia.

Mientras la Oposición reclamó la renuncia del funcionario, a quien llamó el "doctor muerte", Morena afirmó que están orgullosos de la estrategia gubernamental para combatir la Covid-19.

"Alcahuetas del Gobierno", tronó la panista Xóchitl Gálvez después de que la morenista Malú Micher los acusara de hacer "necropolítica" y de lucrar con la muerte.

"No lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien. Y por eso nos sentimos muy orgullosas", alardeó esta última después de exigirle a la panista Alejandra Reynoso que se excusara por haber llamado "doctor muerte" a López-Gatell.

"Cualquier muerte es lamentable y no vemos sensibilidad en ustedes. Vemos politiquería, acusaciones falsas. Les invito a que no hagamos necropolítica. No vamos sobre las personas muertas, no vamos a burlarnos de una política ni vamos a utilizar a quienes han fallecido para criticar a un Gobierno que lo ha hecho muy bien. Nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos", machacó.

Micher, quien se contagió de Covid a finales del año pasado, aceptó que "probablemente" hay un problema con la falta de oxígeno, "pero también tengo que decirles que es un problema mundial".

Tras sostener que los mexicanos atraviesan por una coyuntura en la que hay una estrategia de vacunación sin vacunas, la senadora panista Alejandra Reynoso se refirió a López-Gatell como "el doctor muerte".

¿Qué más quiere el doctor muerte? ¿Cuántas muertes más merecen su atención, señores de Morena?, protestó.

Por Morena, Lucía Trasviña refutó a la panista y aseguró que si se hablaba de "doctores muerte" debía señalarse a los ex Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña.

Esos son los verdaderos 'doctor muerte'. ¡Tengan vergüenza, no sean cínicos! La disposición de vacunas no depende de nosotros. No mientan, no engañen al pueblo, reclamó.

Además de tachar a las opositoras de "agoreras del desastre", la también morenista Antares Vázquez echó en cara a "los intelectuales orgánicos" haber "callado como momias" la desatención por los sistemas de salud.

Por el PRI, Manuel Añorve resaltó el hecho de que el "peor manejo de la pandemia" a nivel mundial lo tiene México.

(Gracias) a la rampante incompetencia de Hugo López-Gatell, expresó.



"Se acabó el rockstar que tanto pretendía ser."

En tanto, la emecista Verónica Delgadillo cuestionó a López Obrador por renunciar "a ser un ejemplo nacional" por no usar cubrebocas.