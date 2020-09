Preocupa a diputados del PAN el "austericidio y subejercicios criminales" del gobierno de AMLO

Ciudad de México.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks externó su preocupación por el "austericidio, demantelamiento de las instituciones, los los subejercicios criminales y la ineptocracia" de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y adelantó que serán rigurosos en rigurosos en el estudio del Paquete Económico 2021 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará este martes a la Cámara de Diputados, y se apoyarán los proyectos de gobernadores y presidentes municipales que fueron legítimamente electos.

El líder de los legisladores panistas en conferencia de prensa virtual con la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; la senadora Minerva Hernández Ramos, vicecoordinadora económica de su grupo parlamentario y el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, Romero Hicks consideró que estamos frente a la última llamada de “un sexenio perdido para enderezar lo que ya venía mal desde antes de la pandemia”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Quiero que llevemos la mirada a los estados y a los municipios, donde prácticamente no llega la lluvia, donde nuestro Presidente centralista no se ha reunido con los ayuntamientos, casi no se reúne con los gobernadores uno a uno para ver su visión y estamos urgidos de recursos para los estados y la desaparición de estas quimeras de los proyectos faraónicos, criticó al presidente López Obrador.

Los legisladores Juan Carlos Romero Hicks y Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adelantan postura del PAN. | Especial

Entre sus advertencias, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso serán rigurosos en el estudio del Paquete Económico, pero su preocupación insistió que se centra en “los subejercicios criminales y de la ineptocracia, no es posible tener en condiciones como las del día de hoy, subejercicios en salud, en inseguridad y en varios de los temas”.

El líder parlamentario sostuvo que “hoy necesitamos la mirada profunda y amplia, para atender todas las preocupaciones del país. Nosotros lo haremos de manera responsable, haremos los diálogos necesarios y bienvenidas todas las propuestas”.

Por su parte, Terrazas Baca adelantó que convocarán a Parlamento Abierto para analizar el Paquete Económico 2021, en donde invitarán al sector primario, estudiantes, empresarios, trabajadores, con el objetivo de aportar su conocimiento y manifestar sus necesidades para este Paquete Económico 2021.

Los diputados panistas en San Lázaro apoyarán los proyectos de gobernadores y alcaldes . | Especial

Aseveró que buscarán cuidar que no haya más pobres y darán la batalla para sacar a México adelante.“Volteemos a ver los proyectos de los alcaldes, los proyectos de los gobernadores y a todos aquellos que han sido legítimamente electos y también nos representan. Vamos a escuchar todas las voces de México”, concluyó.

Respecto a la salida de los gobernadores -agrupados en la Alianza Federalista- de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Romero Hicks recordó que cuando se fundó ésta, se hizo bajo tres principios fundamentales: la participación voluntaria, el consenso de todos y el fortalecimiento del Pacto Federal.

“En la expresión de los gobernadores de ayer, lo que estamos escuchando es que no hay diálogo, no hay propuesta, no hay construcción compartida y entonces perdemos todos nosotros. Hoy necesitamos ir al encuentro con los demás, y por eso necesitamos que el Presidente escuche a México y no solamente se escuche a sí mismo”.

Expuso que es necesario fortalecer la República; “el municipio no es menos que el estado y el estado no es menos que la Federación, es un conjunto de órdenes de gobierno que tienen atribuciones exclusivas y coordinadas”.

Lo anteriora la decisión de los los mandatarios estatales que resolvieron abandonar este lunes 7 de septiembre la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), los cuales pertenecen a la Alianza Federalista y que demandan al presidente López Obrador (AMLO) un nuevo pacto federal en México ante las crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19, además de que proclaman la defensa del federalismo y la soberanía de los estados que gobiernan.

Entre los gobernadores que dejaron la Conago, se encuentra Javier Corral de Chihuahua; Jaime Rodríguez El Bronco de Nuevo León; Enrique Alfaro de Jalisco; Miguel Riquelme de Coahuila; Silvano Aureoles de Michoacán; Diego Sinhue de Guanajuato y Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta, de Colima; Francisco Domínguez, de Querétaro, y Martín Orozco, de Aguascalientes.