Preocupa a la SIP, ataques a la de libertad de expresión en México

México.- México es el país que genera mayor preocupación para la observancia internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), después de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde es inexistente la liberad de expresión.

En entrevista telefónica con Debate, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expuso la gravedad de declaraciones estigmatizantes para periodistas y medios desde el más alto nivel, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un contexto de violencia e impunidad en las agresiones contra periodistas.

¿Por qué preocupa la situación en México?

Realmente es donde la violencia más ha golpeado a los periodistas, este año ya llevan nueve asesinatos, incluyendo a Luis Enrique Ramírez. Un asesinato es lamentable, es demasiado, no hablemos de nueve en menos de cinco meses. Es inaceptable, pero si le sumamos nosotros toda una campaña de estigmatización, es innegable, del presidente López Obrador, eso en sí está demostrado que esas campañas promueven la violencia, no sé si es a propósito o no.

Con Trump se incrementó la violencia contra periodistas; en el caso de Bolsonaro, también se incrementó y en El Salvador igual.

Hay palabras del gobierno pero no resultados.

Es lamentable, inexplicable que un gobierno democrático de un país como México esté dándole la espalda a lo que pasa, a los ataques a la prensa mexicana. No son nuevos los asesinatos contra periodistas en México. A este momento no solo deberían tener una procuraduría fuerte de investigación contra crímenes contra periodistas, sino también está documentadas las deficiencias en los sistemas de protección.

El señor Luis Enrique había expresado su preocupación de las amenazas y del temor que tenía por su vida. El gobierno debe hablar menos y hacer más.

¿Por qué afectan estos asesinatos a la sociedad?

La prensa es una columna importante en las democracias. Lo estamos viendo con casos palpables de Venezuela, Nicaragua, olvídese de Cuba, donde ya son 60 años. Las sociedades se han sumado en una crisis que los únicos que no la miran son quienes están en el poder.

El sufrimiento humano, la calidad de vida, la migración de ciudadanos es lamentable; y una prensa viva, fuerte, potente, eso es lo que ayuda a que no suceda. Un periodista asesinado es demasiado, y todos lo sufrimos como si fuera un periodista nuestro.

El gobierno debe cumplir en identificar a los responsables, y en aplicar las sanciones oportunas, no que pase el tiempo y años. El ambiente que se vive es tenebroso y lamentable, no puede seguir así un país como México.

¿Qué pasa cuando se pierde la libertad de prensa?

Lamentablemente, no es hasta que se pierde que se valora la libertad de prensa, es la primera que atacan y la última que se pierde de todas las libertades.

Es la libertad que defiende a todas las otras libertades, es la más resiliente. Está probado en muchos lugares del mundo que, hasta no perderla, es que la sociedad dice “¿y ahora quién nos defiende?, ¿quién expresa los abusos?, ¿quién los denuncia?”.

La ONU ha hecho un llamado público para decir que los medios de comunicación pueden desaparecer, lo que pasó en la pandemia;el secretario de la ONU dijo el Día de Libertad de Expresión del año pasado ‘puede haber un evento de extinción de medios debido a efectos de la pandemia’.

Los periodistas en México se sienten solos...

Quiero decirles que, aunque no estamos con ustedes físicamente, créame que no están solos. Estamos haciendo lo que se pueda para levantar el clamor para que algún día pueda reaccionar su gobierno.

Es inaceptable que un gobierno como México no pueda enfocarse para proteger mejor a periodistas bajo amenaza y parar la impunidad, no hay explicación, no hay excusa. Lo que necesitan es la voluntad política.

Cada vez que asesinan a un periodista, la autocensura avanza, el miedo avanza y una voz se calla. Sé que el corazón de los periodistas es de lucha, los conozco, a muchos o la mayoría siguen en esa lucha, pero llega a afectar, es inevitable.

El gobierno tiene que reaccionar, ¿cómo hacemos reaccionar?

Comenzando con el presidente López Obrador, que llegó allí con la confianza de muchos mexicanos, creyendo que era demócrata, tolerante. Tiene que probarlo, comenzar a eliminar la sección del programa “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió que lo eliminara y ha sido terco.

Canahuati compartió que la Sociedad Interamericana de Prensa lleva 80 años defendiendo la libertad de expresión en todo el hemisferio occidental. A este organismo están adheridos mil medios en América, entre ellos Debate.

El Perfil

Jorge Canahuati

Presidente & CEO

de grupo opsa

*Nombre completo: Jorge Shibli Canahuati Larach.

*Lugar de nacimiento: Chicago, Estados Unidos.

*Trayectoria: Lidera uno de los principales grupos empresariales de Honduras con una trayectoria profesional de más de 40 años. Es presidente de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), vicepresidente regional de Fundación Teleton y miembro activo del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).