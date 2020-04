Preocupan iniciativas de Morena en medio de pandemia por Covid-19

México.- Mientras que Edelmiro Santiago Santos Díaz, diputado por Nuevo León, del grupo parlamentario de Morena, presentó la iniciativa que plantea que los sistemas de ahorro para el retiro, afores, sean manejados por el Banco del Bienestar, a cargo del Estado, y no de manera particular, como hoy se hace, la diputada por Sonora Lorenia Iveth Valles Sampedro, también de Morena, emitió otra iniciativa sobre permitir la suspensión o la restricción de derechos fundamentales sin la aprobación del Congreso, que le daría la facultad al presidente de la república de recurrir a la suspensión de derechos cuando él considere conveniente, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Ante este panorama, el senador del PRI Mario Zamora opinó que estas iniciativas son preocupantes, porque se estaría buscando que todo el poder se concentre en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, diputados de Morena justificaron dichas iniciativas al señalar la libertad que tienen los diputados para emitir propuestas.

Preocupantes e inviables

Mario Zamora detalló que las iniciativas son una clara muestra de lo que se busca es la concentración del poder en la figura del presidente de la república, que —dijo— va en contra de todo el desarrollo de los últimos años de México de convertirse en un país más democrático, con instituciones más transparentes, con mayor participación de la ciudadanía: «Malas señales estas iniciativas. Es correcto, cada diputado tiene la libertad de hacerlas, no quiere decir que vayan a ser una realidad, pero les pido a los ciudadanos estar atentos de este tipo de cosas, porque estamos viviendo tiempos extraordinarios, y la tentación de los Estados autoritarios siempre puede estar ahí. De nuestra parte velaremos y cuidaremos siempre por la democracia mexicana», mencionó.

Zamora dijo para EL DEBATE que es preocupante el tema de las afores, que representan el ahorro de los trabajadores mexicanos, y no es dinero del Gobierno, que aproximadamente se trata de 4 billones de pesos: «Es muy preocupante que un diputado del partido que está en el Gobierno intente que sea el Gobierno el que administre esos recursos, porque podría prestarse a muchas cosas preocupantes, como el caso de los argentinos», expuso.

Sobre esta iniciativa, el presidente del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, señaló a través de un mensaje en redes sociales que los diputados tienen el derecho constitucional a presentar iniciativas.

En este caso, la propuesta del diputado Edelmiro Santiago para modificar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no es prioridad para los diputados de Morena y no tiene ni tiene viabilidad económica alguna, según señaló. Por lo cual el senador Mario Zamora indicó que «ojalá que lo cumplan y ojalá que hagan caso a su líder en la bancada».

El diputado federal de Acción Nacional Carlos Castaños agregó que Morena ha demostrado ser poco confiable, y cada vez la gente cree menos en las decisiones que toma. Incluso dijo que en esta contingencia se ha visto que no están usando de manera correcta el dinero, y el recurso público no está siendo destinado para activar las pequeñas y las medianas empresas, por lo que no vio viable que sea el Estado quien maneje los ahorros de los mexicanos: «Esto vuelve al Gobierno como un ente de poca confianza», sostuvo.

A su vez, dijo no estar de acuerdo con la propuesta de la diputada Lorenia en abrir la puerta y facilitarle al presidente tomar decisiones sobre el destino de las personas, de su seguridad o de sus bienes, sin siquiera tomarlos en cuenta, como lo plantea la funcionaria, destacó.

Morenistas

A su vez, a pesar de ser del mismo partido de los diputados, Imelda Castro fue clara al opinar que hay muchos inconvenientes en la iniciativa de las afores, uno de ellos es que no es el momento para presentar ese tipo de iniciativas y tampoco hay la disposición ni la idea ni el plan de la Secretaría de Hacienda y de ninguna instancia de hacer modificaciones en esta materia.

La administración —dijo— es privada, hay capitalización de los ahorros, y el Estado no tiene nada que ver.

Respecto a la propuesta de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, mencionó que el presidente de la república no tiene ninguna intención en lo que ella propone sobre restringir derechos: «Estamos en un país democrático, con división de poderes, y creo que no es correcto darle al presidente esa posibilidad, porque apenas en otros regímenes sí se da», señaló, al destacar que respeta a la diputada sonorense.

Por su parte, la diputada Yadira Marcos justificó ambas iniciativas al coincidir sobre el derecho a proponer, pero indicó que aun así no todas las iniciativas pasan puesto que deben llevar un proceso de consenso, análisis e incluso de realización de foros con ciudadanos o expertos en los temas.

Aseguró que la prioridad para México y para todos es la contingencia y buscar cómo salir de ella lo antes posible: «Ahorita no hay sesiones, esa iniciativa de momento no va a pasar. Creo que se está adelantando muchas cosas que no van a pasar. Nosotros entramos hasta septiembre nuevamente para votación de iniciativas. Esa iniciativa no es prioridad para nosotros. Existen muchas prioridades, en este caso el tema de salud», finalizó.

Afores

El diputado morenista propuso que la administración de las afores la haga una entidad financiera a cargo del estado, en este caso Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Sobre Derechos

La iniciativa con decreto de reforma de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, también de Morena, trata sobre el primer párrafo del artículo 29 y se adiciona un último párrafo al artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos.

Iniciativas

Las iniciativas de ambos diputados se pueden encontrar en el siguiente enlace: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/abr/20200421-I-1.pdf