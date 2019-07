Preocupante la renuncia de Carlos Urzúa: sectores

México.- Por «discrepancias en materia económica» y porque, a su parecer, en esta Administración «se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento», fueron parte de los motivos por los que Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información dada a conocer ayer a través de una carta difundida en redes sociales, donde agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber podido servir al país.

En la misiva, Urzúa señaló: «Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda».

Para Urzúa, quien fue designado por el presidente desde que formó sus cuadros al inicio del Gobierno, «resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés», abundó.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Carlos Urzúa comunicó su salida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Foto: Agencia Reforma

EL PERFIL

Nombre: Carlos Manuel Urzúa Macías.

Profesión: exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Trayectoria: licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey, maestro de matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Fue secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2003.

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI — Carlos Urzúa (@CarlosM_Urzua) 9 de julio de 2019

Efectos en las finanzas

Ante este panorama, el dólar al menudeo se disparó hasta los 19.55 pesos en las ventanillas de los bancos, 35 centavos por arriba de su apertura. El dólar al mayoreo pasó de los 18.91 pesos hasta los 19.30 pesos por dólar, y ayer se movió alrededor de los 19.25 pesos, nivel que no se observaba desde el pasado 26 de junio.

El dólar finalizó la jornada a 19.45 pesos a la venta y 18.60 a la compra, un aumento de 25 centavos respecto a lunes, tras el nombramiento de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda. Al mayoreo, la divisa estadounidense aumentó 2.585 por ciento, para venderse a 19.1610 pesos. Por su parte, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.58 por ciento.

Por la mañana, tras hacerse pública la renuncia de Urzúa, rápidamente el Ejecutivo federal nombró a Arturo Herrera como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien se desempeñaba en la misma Secretaría como subsecretario.

«Acepté la renuncia de Carlos Urzúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación», aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje transmitido en vivo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el tabasqueño, la fórmula que ha logrado un manejo responsable de la economía ha sido el combate frontal a la corrupción y a la impunidad como principio inamovible, seguido de la política de austeridad, porque «no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre», fórmula que ha dado resultados positivos, afirmó.

Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública, lo acabo de decir, y lo repito: el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el Gobierno».

Señaló que continuarán los cambios en la dirección que ha dado resultados favorables para la economía nacional, aunque «hay a veces incomprensión o dudas», pero que actúan con decisión y con aplomo.

«Como se están llevando a cabo estos cambios, pues se cimbra, rechina, y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo Gobierno», señaló.

AMLO y el nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, durante el anuncio.

Reacciones de la clase política

En entrevista exclusiva para este medio, Mario Zamora Gastélum, senador de la República, calificó de preocupante la renuncia del titular de la SHCP, «especialmente de un Gobierno que no ha cumplido ni siquiera su primer año».

Recordó el «ambiente de incertidumbre» y los múltiples cuestionamientos de las diversas políticas públicas de Gobierno, y, en última instancia, realizó un llamado a la prudencia.

En este sentido, Merary Villegas, diputada federal emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), resaltó que el papel de Urzúa se enmarcaría dentro de la transición entre Enrique Peña Nieto y el hoy mandatario, por lo que otorgó especial mención a su labor.

Sostuvo que llevar a cabo la Cuarta Transformación de México no será tarea sencilla: «Sabemos que, realmente, Andrés Manuel López Obrador trae la visión de que la República mexicana cambie de un modelo económico que no ha funcionado a uno nuevo donde se tendrá como objetivo a la gente, al pueblo. Es un gran reto».

Externó que los legisladores deberán vigilar el trabajo del nuevo titular y respaldarlo, toda vez sea ratificado en el recinto legislativo de San Lázaro. En este tenor, llamó a los representantes de la iniciativa privada, a ciudadanos y a la clase política a trabajar por la unidad del país, más allá de las ambiciones particulares.

En contraste, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), pronunció que la renuncia de Urzúa supone un golpe fuerte que deja en evidencia la falta de coordinación que hay al interior del Gobierno federal: «Nos esperan unos días difíciles en cuestión económica y financiera», lamentó.

Recordó que para dicha área hacendaria recaudatoria fiscal no se requiere de improvisaciones, sino de perfiles especializados, sin imposiciones de funcionarios, tal y como lo denunció en su misiva Carlos Urzúa: «Ojalá se recapacite, se considere y se ponga atención a lo que dice en la carta, y que se retome el rumbo de una política económica más racional y ordenada, con colaboradores en sintonía», expresó Castaños Valenzuela.

Economistas

Desde su perspectiva, el presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, Leobardo Díez Martínez, especificó que la renuncia fue inesperada, por lo que el movimiento en la divisa mexicana, así como la Bolsa Mexicana de Valores, tuvieron movimientos negativos. Además, advirtió que el nuevo secretario tiene experiencia en el sector financiero, joven, con un perfil, capacidad y conocimiento que lo ayudarían:

Lo menos que podemos darle es el beneficio de la duda. No es una persona improvisada, que no sepa del medio financiero o hacendario. Pudiera hacer un buen papel, y es lo que todo el mundo desea».

Por su parte, el economista y politólogo Rajid Luna Cruz comentó para EL DEBATE que, dentro de las consideraciones emitidas en la carta de renuncia del exsecretario Urzúa Macías, resalta cómo las decisiones en materia económica de la actual Administración federal carecían de sustento necesario, situación que —según consideró— caracteriza al historial de acciones en políticas públicas y juicios de valor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló, entonces, que el Ejecutivo federal posee un «protagonismo evidente» en la toma de decisiones, circunstancia que irrumpe en el trabajo en equipo de los órganos de Gobierno.

La renuncia del Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pone en evidencia las disputas de fondo dentro de la Administración federal en materia económica, aseguró Jaime Reusche a Reforma, analista de Crédito Soberano de México en Moody’s Investors Service.

EL DATO

Declaración

El presidente de Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos, lamentó a nombre de este grupo empresarial la renuncia de Carlos Urzúa de la SHCP: «Recibimos con preocupación las denuncias sobre visiones extremistas y decisiones sin sustento en la gestión pública y la denuncia de conflictos de interés en el Gobierno de México. Exigimos certidumbre y Estado de derecho».

Mala señal

«La designación de Arturo Herrera —funcionario de reconocido, prestigio y capacidad técnica— como nuevo titular de la dependencia mitiga las preocupaciones inmediatas que pudieran haber surgido limitando su impacto en los mercados financieros. No obstante, dado que no es claro que los factores señalados como motivo de la renuncia vayan a desaparecer en el corto o mediano plazo, Moody’s espera que prevalezca incertidumbre entre los inversionistas en torno a la gestión económica del Gobierno», aseguró Reusche.

Reusche recordó que la incertidumbre y la falta de señales claras por parte del Gobierno federal fueron las razones por las que Moody’s disminuyó la perspectiva de la calificación de México el mes pasado. Mientras que, esta mañana, Moody’s redujo su estimado de crecimiento para México a 1.2 por ciento para este año y 1.5 por ciento para 2020, desde un 1.5 y 2 por ciento previo, ante la debilidad que presenta la inversión.

El nuevo secretario y sus credenciales

Arturo Herrera Gutiérrez era el subsecretario de Hacienda y Crédito Público y encargado de la Subsecretaría de Ingresos. En su carrera profesional ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, la banca privada, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su primera conferencia de prensa, el nuevo secretario de Hacienda y Credito Público aclaró que tiene objetivos muy claros en la materia económica del país.

Herrera destacó que los objetivos en materia hacendaria siguen siendo los mismos: garantizar la estabilidad macroeconómica del país, un manejo responsable de las finanzas públicas que significa mantener el compromiso de tener un superávit primario de 1 por ciento del PIB para el 2019 y el respeto a la autonomía del Banco de México.

Al asumir este cargo como nuevo secretario de Hacienda, Herrera aseveró que no ve una recesión en puerta. Sin embargo, reconoció que ha habido una desaceleración global que impacta a México, pero que, aun con ello, México está muy lejos de una recesión.

Respecto al deslizamiento del peso frente al dólar ocurrido luego de la renuncia de Carlos Urzúa, opinó que esa reacción se debe a que «los mercados querían mucho al doctor Urzúa, pero también me quieren a mí», dijo.

Arturo Herrera fue nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público tras la renuncia de Carlos Urzúa.

EL PERFIL

Nombre: Arturo Herrera

Profesión: recién nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público.

Trayectoria: economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con maestría en El Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. También fue secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

Para entender...

Renuncia de Carlos Urzúa, la más relevante del Gobierno de AMLO

Aunque siempre mostró prudencia, Urzúa apoyaba el pronóstico de López Obrador de lograr un crecimiento de la economía del 4 por ciento anual al finalizar su mandato en 2024. La renuncia de Urzúa es la más relevante en los seis meses de Gobierno de López Obrador, aunque no ha sido la primera.

A mediados de junio, y en plena crisis migratoria, el titular del Instituto Nacional de Migración (Inami) de México, Tonatiuh Guillén, renunció a su cargo. Esta dimisión coincidió con la del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, Jaime Rochín, quien denunció el 7 de junio que los cambios administrativos han reducido la calidad de atención de casos por parte de la entidad. Publicó EL DEBATE el 9 de julio del 2019.

Los términos de la carta de renuncia de @CarlosUrzuaSHCP a la Secretaría de @hacienda_mx deben hacer recapacitar al presidente @lopezobrador_ sobre el influyentismo, conflictos de interés y corrupción que le rodean en su gobierno. pic.twitter.com/6wf0I1UuEL — Martha Tagle (@MarthaTagle) 9 de julio de 2019

Preocupa la renuncia de @CarlosUrzuaSHCP . Era el ancla económica — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) 9 de julio de 2019

Un gusto compartir contigo. Agradecida x todo tu trabajo. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 9 de julio de 2019

�� Otro más...renuncia Carlos Urzúa a la Secretaria de Hacienda �� pic.twitter.com/CtzFYsAKja — Azucena Uresti (@azucenau) 9 de julio de 2019

La segunda baja del día

Ayer también renunció Gualberto Ramírez Gutiérrez como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), desde ayer, Ramírez dejó el cargo en una unidad donde primero se desempeñó como coordinador y luego como titular en los últimos siete años.

De momento, el encargado de despacho de la Seido, Luis Carranza Figón, no ha designado al reemplazo del exmando, confirmaron las autoridades consultadas.

La economía no depende de una persona: Vocero

La designación de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, debido a la renuncia de Carlos Urzúa, indica que el Gobierno federal dará continuidad a su política económica de austeridad y equilibrio de las finanzas públicas, sostuvo el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Entrevistado en Palacio Nacional, afirmó que la economía no dependía de la persona de Urzúa: «Si se queda el segundo de a bordo al frente de Hacienda, el mensaje es que habrá continuidad tanto en la política de austeridad, como de responsabilidad del manejo de las finanzas, como apuntalar este proceso de política social con los recursos que dispone el Estado, y eso es lo que va a seguir haciendo», destacó.

«Va a haber continuidad de la política económica. La política económica tiene rumbo, y los indicadores económicos así lo señalan, y, al mismo tiempo, hay democracia en este país y hay libre expresión de funcionarios que no están de acuerdo con la política del Gobierno», destacó.

Ramírez Cuevas afirmó que la renuncia de Urzúa no impactó de manera grave en la economía: «Les invito a que vean el desempeño del peso y de la Bolsa Mexicana de Valores y de los indicadores», dijo.

Ya se depreció el peso, se le cuestionó: «Sí, pero en una baja proporción, y además ya se revirtió la situación, entonces nada más (pido) que veamos que un funcionario no hace la economía, pero sí es un funcionario importante», planteó.

Jesús Ramírez, Vocero de la Presidencia. Foto: Agencia Reforma

OPINIONES

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa. «Nadie esperaba la renuncia del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, fue sorpresiva, pero en una Administración así sucede. Quien lo reemplaza, tiene la capacidad y dará certidumbre y confianza».

Jorge Villalobos, diputado del PAN. «Se está evidenciando que el presidente está solamente pensando en la siguiente elección, esto es más de lo mismo de lo que siempre denunciamos, que no se puede jugar con la estabilidad económica, pues ya vimos que el dólar se incrementa».

Gloria Félix Nieblas, diputada del PRI. «Va en cascada. El director del IMSS aseguró que Hacienda le imponía cuestiones; ahora Hacienda dice que son otros. Hay una mano más arriba, hay una amnesia dogmática en el gabinete».

Graciela Domínguez, diputada Morena. «Nuestro respaldo a las decisiones que ha tomado el presidente de la República, pero siempre que se integra un gabinete, se pone a prueba, y como Carlos Urzúa, él no es compatible con las definiciones del presidente».

Carlos Castaños, diputado federal. «La falta de apertura de López Obrador para escuchar a sus colaboradores ha generado diversas renuncias de funcionarios a cargos importantes durante los escasos meses que lleva en funciones este Gobierno».

Felipe Calderón, expresidente de México. Felipe Calderón llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a apoyar al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En Twitter, consideró que no es buena noticia la salida de Carlos Urzúa de la dependencia. «Lamento mucho lo que está sucediendo en el Gobierno. La salida del secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo al nuevo secretario Herrera», escribió. «Se ve nervioso, y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga».

Ricardo Monreal, Coordinador de Morena en el Senado. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda era previsible, ya que no logró adaptarse al proyecto económico que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia, el legislador consideró que la dimisión de Urzúa es normal, pero también tardía, ya que debió presentarla desde el momento en que sintió que personajes influyentes estaban tratando de intervenir en la dependencia a su cargo. «Me parece que su renuncia es normal por la falta de adaptación, por el cambio de régimen, incluso me parece tardía, porque él hubiera renunciado desde el momento en que nombraron a estos personajes y sintió que personajes influyentes estaban tratando de intervenir indebidamente en su Secretaría», expresó.

[Con información de David Ortega, EL DEBATE de Culiacán, Agencia Reforma y El Universal]