Preocupante que Ramírez de la O asuma la Secretaría de Hacienda sin ser ratificado: Cossío

México.- El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, señaló que las decisiones que tome Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda serán fácilmente anuladas, esto debido a que no su nombramiento no fue ratificado por la Cámara de Diputados.

El día de hoy, viernes 16 de julio, como se anunció en un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el día de ayer, Rogelio Ramírez de la O tomó la titularidad de la dependencia que esta semana dejó Arturo Herrera Gutiérrez, quien será propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el nuevo gobernador del Banco de México (Banxico).

A través de su cuenta de Twitter, Cossío Díaz expuso que el boletín en el que se anunciaba la próxima posesión de Ramírez de la O carece de fundamento constitucional, tomando en cuenta que, al no haber sido confirmado por los diputados federales, el economista no es considerado como un "autoridad competente".

Leer más: Rogelio Ramírez de la O asume cargo de Secretario de Hacienda pese a no ser ratificado

En este sentido, el abogado sostuvo que la situación en la que se encuentra la dependencia tras la toma de Hacienda de quien fuera parte del equipo de politica económica del hoy jefe del Ejecutivo.

Cabe mencionar que en el documento difundido por la SHCP puntualiza que el presidente López Obrador, usando la facultad exclusiva que le da el articulo 89 fracción II constitucional, designa al Dr. Ramírez de la O como titular de dicha dependencia.

Leer más: AMLO "desdeña al Poder Legislativo" al asumir Ramírez de la O la SHCP: diputados del PAN y PRD

Detalla que, si bien su nombramiento no ha sido confirmado por la Cámara Baja del Congreso de la Unión, "los Secretarios de Estado entran en funciones el día de su nombramiento", y, en dado caso de no ser ratificados en el cargo, tendrán que dejar el puesto.

No obstante, el ministro en retiro aclaró que el articulo de la Constitución mexicana citado en el boletín compete únicamente a los secretario de Estado que no necesitan ser confirmados, así como a los funcionarios superiores de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero no aplica en el caso del secretario de Hacienda, como es el caso de Rogelio Ramírez de la O.