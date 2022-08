Presenta INM documento de memoria gráfica y testimonial

Ciudad de México.- En el marco de la II Conferencia Nacional de Migración (CNM), llevada a cabo este día en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, se presentó la memoria gráfica y testimonial del Instituto Nacional de Migración (INM), titulada ‘Mi Deber Ser’.

Este documento compila historias de vida laboral de personas servidoras públicas del INM en el país y refleja su compromiso social y humanista en el cumplimiento diario de su misión.

Atestiguaron esta presentación, el titular del instituto, Francisco Garduño Yáñez, y titulares de las distintas áreas de esta institución dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como personas invitadas especiales de organismos de la sociedad civil y representantes de países internacionales.

Durante dicha presentación, la académica y experta en temas de migración y seguridad, Alma Eunice Rendón Cárdenas, celebró las historias que integran ‘Mi Deber Ser’, “porque –dijo– muchas veces se habla de lo malo, pero muy pocas veces de lo bueno”.

Consideró que es muestra del trabajo interinstitucional que encabeza el instituto en apoyo a la seguridad de las personas migrantes y señaló que la obra testimonial es una gran oportunidad para destacar el trabajo de todos los grupos que conforman al INM y que laboran en campo auxiliando a las personas migrantes nacionales y extranjeras.

La memoria estimó refleja que las tareas de atención a los hermanos migrantes “no es solo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, sino de los tres órdenes de gobierno y de todas las dependencias relacionadas con temas sociales y de movilidad, entre otras”.

Las historias del personal del INM –expresó Eunice Rendón– obligan a replantear las políticas migratorias frente a la agudización del fenómeno migratorio que ha tomado rumbos cada vez más peligrosos, por lo que citó cifras referentes a solicitudes de la condición de refugiado en el país, sobre las cuales destacó que mientras en 2015 fueron de alrededor de 3 mil 500, en 2021 alcanzaron 130 mil.

Comentó algunas de las historias que compartieron mujeres y hombres agentes migratorios, “solo me iba a referir a un par de ellas –precisó–, pero cuando comencé a revisarlas todas me llamaron la atención y me conmovieron hasta que terminé de leer los tres volúmenes”.

La memoria gráfica y testimonial del INM, ‘Mi Deber Ser’, se encuentra disponible a través del enlace https://cutt.ly/zXNYEob.