Presenta Morena agenda legislativa para el tercer año de ejercicio en Sinaloa

Sinaloa.- El Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles su agenda legislativa de cara a al inicio del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, atendiendo los ejes de igualdad social, democracia y rendición de cuentas; y seguridad y justicia.

La diputada Cecilia Covarrubias González fue la encargada de presentar el contenido de la agenda legislativa, destacando que los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena han trabajado durante los primeros dos años de la LXIII Legislatura comprometidas y comprometidos con la Cuarta Transformación de la vida pública de Sinaloa, impulsando y aprobando leyes que cumplen con los compromisos contraídos con la ciudadanía que se manifestó a favor de este gran proyecto de nación.

“Las demandas populares insatisfechas persisten, existen rezagos estatales y municipales que aún no han sido atendidos y un marco jurídico local con normas obsoletas que necesita ser reformado para paso a una legislación de avanzada que atienda y fortalezca a los sectores productivos, que impulse el desarrollo con bienestar a través de la inclusión y que asegure la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, expresó Cecilia Covarrubias.

En su exposición, Cecilia Covarrubias mencionó que en el eje de igualdad y justicia social se impulsarán reformas para impulsar la participación de las comunidades indígenas en la conformación de los cabildos de los Ayuntamientos en los que habitan, una ley de consulta indígena, dar cauce legal a las iniciativas que proponen la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos, reformas a la ley de pensiones y reformas a la Ley del instituto Sinaloense de las Mujeres para establecer un mecanismo más idóneo para el nombramiento de su titular.

En el eje de democracia y rendición de cuentas, se buscará establecer que con motivo del informe del gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal celebre por una ley una reunión de trabajo con el Congreso del Estado para informar las condiciones que guarda la administración estatal. Se impulsarán nuevas leyes que contemplen la consulta popular y revocación de mandato, la eliminación del fuero constitucional, y reformas a las leyes en materia electoral para reducir el financiamiento a los partidos políticos.

Sobre el mismo eje, se buscará garantizar que los decretos y productos legislativos aprobados por el Congreso, que no sean observados por el Ejecutivo Estatal, sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, eliminando figuras arcaicas como el veto de bolsillo. Se buscará también reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, hacer reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformas a la Ley orgánica de la administración pública estatal y reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, entre otras más.

Graciela Domínguez Nava, Coordinadora del Grupo Parlamentario de morena, enfatizó en su mensaje que el mecanismo de parlamento abierto seguirá siendo una prioridad, pues el compromiso es legislar escuchando todas las voces de los diversos sectores sociales.

“Morena va a empujar diversos temas de su agenda con total apego a los derechos humanos y escuchando a la sociedad. Buscaremos lograr los consensos con las diversas fuerzas políticas al interior de este Congreso para sacar adelante estas iniciativas que atienden las demandas de los sinaloenses. Además en materia de cuentas públicas, el grupo parlamentario de morena le apuesta a hacer reformas en materia de fiscalización en la etapa de sanciones, donde consideramos que hay mucho relajamiento y deficiencias”, expresó líder morenista.

En lo que corresponde al tercer eje, de seguridad y justicia, se promoverá la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos humanos, se modernizará el mecanismo de elección de las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, reformas al Código Penal para establecer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, imponer penas de dos a cuatro años a quien realice comportamientos de acoso laboral o que atenten contra la dignidad de las mujeres en sus lugares de trabajo, y armonizar la legislación local con lo dispuesto en la Ley Federal de Justicia Laboral luego de la reforma del pasado 1 de mayo de 2019.

En el mismo eje, se considerará la Ley de Amnistía para acercar la justicia a quienes no tuvieron un juicio apropiado, a presos políticos, a quienes fueron encarcelados por disentir, a quienes no se les garantizó su derecho de ser escuchados a través intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua o cultura, a quienes fueron encarcelados por el delito de robo simple y sin violencia, etc.

La agenda legislativa del Grupo Parlamentario de morena, contempla también expedir una Ley de Desarrollo Ganadero, una Ley de Fomento Apícola, una Ley de Fomento y Protección a los Maíces Nativos, reformas a la Ley de la industria eléctrica para asegurar mejores tarifas a las sinaloenses, y reformas al Código Familiar para establecer que a la muerte del cónyuge se pone término al régimen de sociedad.

El compromiso de los legisladores morenistas seguirá correspondiendo a la confianza de los ciudadanos sinaloenses, cumpliendo y abonando para que la transformación de Sinaloa siga avanzando.