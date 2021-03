Presenta Tonatiuh Bravo planilla que lo acompañara en la contienda por alcaldía de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco . - El ex diputado federal, Tonatiuh Bravo Padilla presentó a través de sus redes sociales la planilla que contempla Hagamos y que lo llevará a contender como candidato a la alcaldía de Guadalajara, y que buscará puesto en la política de Jalisco

Experiencia y capacidad profesional en materia de seguridad, salud, medio ambiente y hasta deporte, estas son las características con las que el candidato presentó la planilla del partido Hagamos, en donde lo acompañarán en esta contienda en donde los integrantes buscan puestos como síndicos y regidores.

Dentro de la planilla se encuentra el epidemiólogo y ex director de los Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, así como la ex diputada local y ex regidora en Guadalajara por el Partido de la Revolución Democrática, Celia Fausto Lizaola.

El ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y dos veces diputado federal, resaltó que el partido Hagamos cuenta con la planilla de mayor conocimiento de los problemas de Guadalajara y las soluciones que presentará a partir del 4 de abril.

“Aspiramos a ganar, hemos integrado una planilla ganadora, una planilla que combina experiencia, madurez, juventud, conocimiento profesional, sensibilidad ciudadana, compromiso con la gente y sobre todo compromiso tapatío por Guadalajara”, agregó Bravo Padilla en su video.

Asimismo, la ex diputada local, Celia Fausto señaló que uno de los temas pendientes por atender en el próximo Ayuntamiento de Guadalajara, debe ser la igualdad entre hombres y mujeres.

“Es el tema de las mujeres. Es el tema de la igualdad sustantiva y en ello nos vamos a abocar. No solamente para buscar una educación y una formación de valores, de respeto, de derechos humanos. También vamos a buscar que cada vez haya menos agresiones para las mujeres que somos la mayoría de esta sociedad”, agregó Fausto.

El ex diputado Federal y ahora candidato de Hagamos, aseveró que la competencia por la presidencia municipal de Guadalajara, no se centrará únicamente en los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadanos (MC), sino que hay otras opciones que demostrarán a la gente otros panoramas.

“Las encuestas dicen que pasaría si las elecciones fueran en este momento, no que pasaría si fueran las elecciones dentro de dos meses. En dos meses, nosotros vamos a hacer la diferencia, en dos meses la gente va a escuchar simplemente yo te digo una cosa, así directo, sin escalas, un candidato es apoyado con programas sociales y con el respaldo del gobierno federal, ¿ustedes han escuchado de ese candidato, cuál es su propuesta para Guadalajara?, ustedes la conocen”, agregó el candidato a la alcaldía de la capital de Jalisco.

Algunos de los candidatos a regidores del estado y que fueron presentados por el ex rector, son el ex consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, la académica experta en medio ambiente, Fabiola Figueroa Neri; así como Yesenia Berber, politóloga y líder estudiantil, además de María del Rayo Calderón, activista social.