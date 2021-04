Presentan nueva denuncia contra diputado Saúl Huerta por abuso sexual a menor

Ciudad de México.- Una nueva denuncia fue presentada contra el diputado Benjamín Saúl Huerta, por supuesto abuso sexual contra otra menor de edad, utilizando un modus operandi similar al de la primera denuncia presentada.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde la víctima narró ante el Ministerio Público, que la agresión sexual fue perpetrada en el año 2019.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integrará dicha carpeta de investigación, por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una persona menor de edad, contra la misma persona denunciada el miércoles pasado.

De acuerdo con la víctima, que se hizo llamar Juan por motivos de privacidad, el diputado Saúl Huerta se acercó a la comunidad donde vivía en el estado de Puebla para ofrecerle trabajo y dinero.

El joven indicó que el diputado por Morena busca a jóvenes de escasos recursos que aceptan el trabajo y dinero como parte de sus necesidad, además de ganarse pronto su confianza.

Juan detalló que se presentó en el despacho de Saúl Huerta como se lo había indicado para iniciar la relación laboral, sin embargo el diputado lo invitó a comer. Indicó que en el lugar le pidió al mesero que le trajera la “bebida de siempre”.

Acto seguido el diputado habría comenzado a mostrar videos sexuales de hombres. Juan dijo que para ese entonces sentía mareos después de haber tomado la bebida que pidió Saúl Huerta.

Después de un momento, Saúl le indicó a Juan que irían a los temazcales donde comenzó a hacer presuntas sexuales mientras le pedía que se desnudara sin vergüenza porque ambos eran hombres.

Después de ahí me empezó a agarrar mi parte íntima, yo no quería, ya estaba mareado, tardó como seis minutos y después me dijo que no fuera a decir nada con mis papás porque les iba a pasar algo a ellos”, declaró.