Presentarán queja contra juez por vincular a proceso a Rosario Robles

Ciudad de México.-Los abogados de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga anunciaron que interpondrán una queja contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por vincular a proceso a la exfuncionaria ante el Consejo de la Juricatura Federal.

La defensa está en contra del actuar del juez federal y de las resoluciones emitidas durante las audiencias, señala el comunicado de prensa emitido por los abogados de Robles.

Respecto al juez Delgadillo Padierna, argumentan que "su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Los abogados destacan que la queja contra el juzgador se basa en el sentido de que su razonamiento obedece a situaciones políticas y personales.

Los abogados de Rosario Robles consideran que el juz federal resolvió de manera indebida. | Reforma

La inconformidad de la defensa de Rosario Robles, exfuncionaria de primer nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto, expone que es público y notorio que el juez presuntamente resolvió en forma indebida, al dictar la prisión preventiva justificada a su clienta, misma que había sido solicitada por la Fiscalía General de la República

Consideran que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fueron respetados.

Procesan a Rosario Robles; va al penal de Santa Martha Acatitla

Un Juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos, derivado de delitos de la Estafa Maestra, y ordenó que fuera internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada, al estimar que existe el riesgo de que se sustraiga de la justicia.

El dato que inclinó la balanza del juez para dejar a Robles en la cárcel fue un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) el cual señala que la ex funcionaria tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años.



"Hay una falsedad de domicilio... este no es un tribunal de carácter social y como dice el Presidente de la Suprema Corte, no se debe dictar una sentencia popular", dijo el juez al final de una audiencia que inició a las 18:30 horas del lunes y culminó este martes a las 6:25 horas.

Delgadillo también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los dato de prueba necesarios para defender sus posturas.