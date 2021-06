Presentaré iniciativas aunque no pasen o las rechacen: advierte AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que continuará enviando iniciativas de reformas constitucionales aunque sean rechazadas en el Congreso de la Unión, luego de que Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En la mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, AMLO recogió las críticas de la oposición, quienes aseguraron que con la pérdida de la mayoría simple de Morena en San Lázaro, el presidente ya no presentaría reformas a la Constitución, a lo que él respondió asegurando que lo seguirá haciendo si es necesario.

Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara dicen nuestros adversarios: 'ya no van a haber reformas constitucionales' o 'el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas'. Si son necesarias las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechace", declaró.