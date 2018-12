Presidente de la Suprema Corte rinde informe ante AMLO

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, rinde su último Informe ante el Mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Entre los invitados está el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los titulares del INE, Lorenzo Córdova; del TEPJF, Janine Otálora, y de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

El Ejecutivo federal asiste en medio de diferencias por la Ley de Remuneraciones.

Esta mañana, López Obrador dijo que acudía al acto por gusto y convicción.

"Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales", insistió.

Sin embargo, el Presidente no estará en la comida con los Ministros.