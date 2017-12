Presidente del INE explota por ausencia de representantes

México.- Visiblemente molesto por la ausencia de los representantes de los partidos políticos en la sesión de este viernes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reclamó a los integrantes de los institutos políticos que hayan hecho vacío en la asamblea extraordinaria en protesta por los recortes y el posible despido de empleados de las representaciones del Poder Legislativo.

En un video al que tuvo acceso El Universal se observa un encuentro que tuvieron previo a la sesión de este viernes, Lorenzo Córdova acudió al lobby del edificio principal del INE, donde se encontraban los representantes de partidos, y les dijo que el INE no le va a pedir al Poder Ejecutivo que les dé dinero para organizar elecciones.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados determinó un recorte presupuestal al INE de 800 millones de pesos en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, y ahora en el Consejo General del INE se prevé un recorte al gasto de oficinas de los representantes de los partidos del Poder Legislativo.

Por esto, este viernes, todos los representantes del Poder Legislativo de los partidos políticos se ausentaron a la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) de este viernes en protesta por el posible recorte de recursos que prevé aprobar el máximo órgano electoral de su presupuesto para el próximo año.

El Consejo General del INE registró la ausencia de nueve representantes del poder legislativo de todas las fracciones parlamentarias, desde el PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, PES, Nueva Alianza, MC y el PT.

Por eso, en el video, Córdova Vianello, se excusó y mencionó que el problema del recorte no lo provocó el INE, sino lo hizo el Poder Legislativo, incluso sin consultarle al máximo órgano electoral del país.

“La nota mañana va a ser el INE le pide dinero a Hacienda para poder organizar la elección, ¿no?. Tenemos una responsabilidad de Estado, nosotros lo vamos a tomar como gente de Estado, y todo mundo tiene que corresponsabilizarse de lo que ocurrió, hoy estamos aquí, no por una decisión del Instituto, hoy estamos aquí por una decisión del Poder Legislativo, que no fue consultada con este Instituto, y que sí me lo permiten, lo digo con toda franqueza, implicó una actitud que hoy nos tiene aquí y no quiero tacharla de irresponsable, precisamente por eso se han tratado de tender puentes, pero hoy tenemos un problema que no generó el Instituto”, dijo.

INE y SNA vigilarán recursos para campañas electorales. Foto: El Universal

Por ello, exigió a los partidos generar un punto de acuerdo en el que le pidan al INE que haga una solicitud a Hacienda para que les asigne más recursos y así, sí lo analizarían.

“Por qué vamos a pedir nosotros dinero. No lo vamos a pedir, cómo le vamos a pedir. Vamos, ¿el día de la elección le vamos a pedir dinero al Ejecutivo que nos den dinero? El problema no lo creamos nosotros, eso sí no lo vamos a utilizar, nosotros, no. Generen ustedes un punto de acuerdo en el que todos los partidos nos piden que lo pidamos y ya lo discutimos”, dijo Lorenzo Córdova.

En esta discusión también estuvo Edmundo Jacobo, quien dijo que no van a hacer efectivo el artículo transitorio, y también cuestionó que quieran que el INE le pida dinero al Ejecutivo, “eso no lo vamos a hacer”, dijo.

“No lo vamos a pedir el transitorio, cómo le vamos a pedir nosotros al Ejecutivo que nos dé dinero para organizar elecciones, eso no lo vamos a hacer… nunca, los representantes de los partidos lo pueden hacer, nosotros, no. No se lo vamos a pedir nunca al Legislativo”, dijo Edmundo Jacobo.