Presidente del TEPJF reitera su inocencia ante impugnación de la UIF

México.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, declaró que la información filtrada sobre el presunto origen ilegal de su patrimonio fue alterada, por lo que sostuvo que la misma es "falsa, imprecisa e injuriosa".

Lo anterior luego que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había impugnado la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para exonerar a Vargas Valdez, quien fue señalado por supuesto enriquecimiento ilícito mayor a los 36 millones de pesos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Sala Superior del TEPJF recordó que en diciembre de 2020 se había presentado de forma voluntaria ante la FGR en atención a la denuncia presentada por la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el sospechoso origen de su patrimonio; señaló que se comprometió a presentar las pruebas que respondían de su inocencia ante los ilícitos que se le imputaban.

En este sentido, expuso que, por medio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el órgano a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, determinó que los señalamientos en su contra no "corresponden a la realidad", por lo que resolvió el decreto de "No Ejercicio de la Acción Penal".

Enfatizó que, con esta sentencia, la autoridad había determinado que no había irregularidades en sus bienes, así como tampoco en sus gatos, de ahó que haya quedado demostrado que su patrimonio es completamente legal.

No obstante, indicó que las cifras que público Reforma fueron "alteradas", por lo que los datos expuestos en este medio son falsos.

Por su parte, dijo tener conocimiento de los cuestionamientos que ha hecho la UIF respecto a la resolución de la FGR, no obstante, subrayó que el "No Ejercicio de Acción Penal" fue sustentado con pruebas "fehacientes" que demuestran que él no ha cometido delito alguno.

A pesar de ello, declaró estar presto a responder ante las autoridades competentes que así se lo requieran, pues enfatizó que siempre ha respetado los procesos e instituciones jurídicas mexicanas.

Por último, José Luis Vargas lamentó que, a través de filtraciones de información sobre denuncias y procesos penales a medios de comunicación, se "deteriore y corrompa el proceso legal".