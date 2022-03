¡Presidente millonario! AMLO recibirá millones de pesos por la venta de su libro A la mitad del camino

México.- AMLO presumió que ganará al menos 3 millones de pesos por su libro A la mitad del camino, el cual fue publicado durante agosto del 2021, cuando se encontraba a la mitad de su sexenio como máximo gobernante de México.

En la conferencia Mañanera del 16 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios no estarían felices con las ganancias que tendría por su libro, pues estas son de al menos 3 millones de pesos.

“Ahora me voy a rayar por que, no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de La mitad del camino, se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país, se han vendido más de 200 mil ejemplares, pagando impuestos voy a recibir ahí como 3 millones de pesos, porque me dan el 12% de cada libro vendido, lo que me dieron de anticipo, pues este, yo aporté porque que me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más 200 mil, entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, declaró AMLO sobre la venta de su libro.

En dicho libro, el presidente López Obrador explica cómo ha sido gobernar México desde una postura política contraria a la que había gobernado el país durante las décadas previas, periodo al que ha llamado “neoliberal” y al que culpa de las carencias que vive la nación actualmente.

El libro de AMLO tenía un costo aproximado de 250 pesos cuando recién salió a la venta, es decir, unos 13 dólares.

A la mitad del camino fue publicado el 30 de agosto del 2021, días previo a que se realizara el Tercer Informe de Gobierno, lo que marca en México la llegada a la mitad del sexenio presidencial, pues un presidente mexicano dura 6 años en el poder -no obstante, esto podría cambiar con la revocación de mandato-.

La austeridad siempre ha sido uno de los principios que AMLO ha tratado de destacar en su persona y sus políticas, esta ideología ha provocado que sus adversarios utilicen el mínimo de “comodidad” que tenga el presidente de México para criticarlo.

El último caso que causó polémica fue que se reveló que el hijo mayor del presidente mexicano, José Ramón López Beltrán rentó una casa de lujo en Houston, Texas, junto a su esposa, por lo que el gobierno de AMLO fue fuertemente atacado, así como su hijo.

Por lo que dar a conocer cuánto ganará por la venta de su libro A la mitad del camino, también podría generar reacciones en sus opositores, he ahí el porqué declaró que “vería qué hacer con el dinero”.