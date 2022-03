¿Presión de AMLO? Loret de Mola lleva una semana sin conducir su programa en W Radio

México.- Desde el pasado jueves 3 de marzo, el periodista Carlos Loret de Mola ha estado ausente en su espacio vespertino en W Radio, lo que ha provocado que en redes sociales se comience a cuestionar dónde ha estado el reportero.

No obstante, pese a que no ha aparecido en "Así las cosas con Loret" durante 6 días consecutivos, Loret de Mola sí ha estado cumpliendo con su trabajo periodístico en El Universal, The Washington Post y, más recientemente, en Latinus.

Desde días pasados, ha corrido la versión de que existen fuertes presiones desde el gobierno federal para que W Radio cese su contrato laboral con el extrabajador de Televisa. Dicha versión parece haber sido confirmada por el artículo de opinión "Bajo Reserva" de El Universal.

"Nos aseguran que ha habido presiones desde el gobierno para que termine su relación laboral con la radiodifusora. ¿Entregarán su cabeza?", se lee en el texto publicado este jueves en el referido medio de comunicación.

Asimismo, hay otras versiones que afirman que la radiodifusora estaría pensando en la posibilidad de despedir a Carlos Loret de Mola por los supuestos problemas financieros por lo que atraviesa W Radio en estos momentos.

Por su parte, en las plataformas virtuales se han inclinado por la versión de la presión que ejerce el gobierno de la Cuarta Transformación a la empresa debido a los diversos reportajes que ha revelado el periodista donde ha quedado de manifiesto la corrupción que prevalece entre los funcionarios de más alto nivel e, incluso, en la propia familia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas hace unos días, el mandatario federal arremetió, casi diariamente, contra Carlos Loret de Mola por haber difundido la investigación donde se reveló la vida de lujos que lleva en Estados Unidos su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Asunto del que se derivó un posible conflicto de interés entre el arrendamiento de una casa en Houston, Texas, de quien entonces fungiera como alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes y Petróleos Mexicanos (Pemex), al haberse incrementado los contratos que la compañía del Estado mexicano tenía con el corporativo estadounidense durante el gobierno del presidente López Obrador.