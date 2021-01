Presume Alfonso Durazo legalidad en sus ingresos

Sonora.-El precandidato de Morena a la Gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, firmó un manifiesto en el que pone a disposición de las autoridades la información del origen y fuentes de sus recursos económicos y patrimonio.



En conferencia de prensa realizada en Puerto Peñasco, el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal sostuvo que todos sus ingresos provienen de actividades lícitas.

"Defenderé el derecho de la ciudadanía a estar informada y que con esa convicción doy carta abierta a cualquier autoridad para que revise las fuentes y origen de mis ingresos y recursos económicos, fondos y cuentas bancarias y toda actividad empresarial y profesional donde participe o tenga participación y representación legal", expuso.

"Declaro que los recursos o bienes con los que cuento son producto de mi trabajo, provienen de actividades lícitas".



De igual manera, Durazo sostuvo que está al corriente de sus obligaciones fiscales y no ha violado ninguna ley fiscal, financiera ni de la función pública.



Dijo que su patrimonio y el de sus familiares inmediatos es consistente con su flujo de ingresos.



"Declaro que todas las actividades e ingresos que he tenido y percibo actualmente provienen de actividades ilícitas", insistió.



Sostuvo que autoriza al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la autoridad que así lo quiera consultar su información sin reservas para comprobar sus dichos.



Durazo consideró que firmar este "Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública" se vuelve indispensable ante la información cotidiana de presuntos actos de corrupción de ex funcionarios públicos y los juicios políticos a Gobernadores en diferentes estados del País.



Por ello, sugirió que todos los aspirantes de Morena a un puesto de elección popular a hacer lo mismo.

Promete atender inseguridad

Durante el mismo evento, Durazo se comprometió a atender personalmente el tema de inseguridad en la región noroeste de Sonora en caso de ser electo Gobernador en los comicios del 6 de junio.



"Vamos a regresar la paz y la tranquilidad a esta zona, desde Caborca hasta Sonoyta, voy a abocarme personalmente, sin delegar en ningún funcionario, la atención de la problemática de seguridad", afirmó.



"Vamos a construir una academia regional en Caborca, aunado al cuartel de la Guardia Nacional y otro proyectado para el Ejército, de tal manera que esta infraestructura nos dé capacidad de reclutamiento y profesionalización de los cuerpos locales de seguridad".



Asimismo, dijo que se mejorará la situación socioeconómica de los policías y evitar su complicidad con la delincuencia.



"No vamos a permitir protección, patrocinio, complicidades de elementos de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado o desorganizado, vamos a pintar una raya clara entre el crimen organizado y los integrantes de los cuerpos uniformados", señaló.

De igual manera, ofreció impulsar el turismo al buscar extender el tren Tijuana-Mexicali hasta Puerto Peñasco, pasando por San Luis Río Colorado y el Gran Desierto de Altar.