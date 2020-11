Presume Andrés Manuel López Obrador que el peso mexicano no se ha devaluado en dos años

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró durante su conferencia matutina que durante dos años el peso mexicano no se ha devaluado, lapso que coincide con su tiempo al frente del Gobierno de México.

“No sé como está ahora el peso, nuestra moneda. Imagínense el orgullo que me dio decir que en dos años no se ha devaluado, no se ha depreciado nuestra moneda, decirlo enfrente de jefes de estado”, declaró AMLO en La Mañanera.

López Obrador hace esta declaración haciendo referencia a su participación durante el domingo 22 de noviembre, en la Cubre Virtual del G-20, donde expuso puntos relevantes que ha implementado en México por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.

Además, el mandatario indicó que le llenaba más de orgullo saber que durante dos años, el precio de la gasolina no ha aumentado, respecto a las administraciones pasadas.

Y más orgullo me da que el precio de la gasolina hoy es más bajo que hace dos años, cuando llegamos al gobierno”, aseveró Andrés Manuel.

López Obrador recordó que durante la crisis sanitaria por el Covid-19, el dólar en México llegó a presentar un precio de hasta 25 pesos por unidad en el peor momento de la pandemia.

“Saben que llegó a estar a más de 25 (pesos por dólar) con la pandemia... Estamos 5 pesos abajo y, en términos reales, no ha habido depreciación en los dos años. En este año sí por la pandemia, pero si consideran los dos años, no ha habido depreciación, porque el año pasado se apreció el peso. Entonces, aunque este año cayó el peso, se mantiene en términos reales”, indicó.

AMLO aseguró que esto se debe a las estrategias económicas que su gobierno ha implementado antes y durante la pandemia de Covid-19, pues ha permitido a México mantener finanzas sanas para atender la crisis económica.