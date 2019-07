Presume El Bronco que ya casi termina hospital del 2013

Nuevo León- Aunque la construcción del Hospital de Montemorelos acumula tres años y medio de retraso, el Gobernador Jaime Rodríguez presumió ayer que "ya casi" concluye la obra, pero siguen le siguen faltando 75 millones de pesos.

Rodríguez visitó ayer en privado tres hospitales en construcción, iniciando por el de Montemorelos que comenzó a construirse en diciembre del 2013 durante el sexenio del priista Rodrigo Medina, quien prometió concluirlo en 2015 pero lo dejó abandonado y sin fondos para seguir la obra.

Ayer, El Bronco justificó la tardanza argumentando que ha sido complicado conseguir los recursos con el Gobierno federal, y anunció que para la última etapa aportarán recursos estatales mientras continúan las gestiones con la Secretaría de Hacienda.

"Hemos tenido problemas en el tema de recursos, nos dejaron un Estado sin lana y ahí lo hemos estado haciendo como pudimos", expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La idea es que empiece a operar a partir de septiembre, añadió, creo que lo vamos a lograr.

El Gobernador expuso que los trabajos podrían extenderse hasta fin de año en una área del hospital, pero tendrá que comenzar a operar en septiembre.

"Nos va a faltar una partecita, una tercera área que ya está en construcción", señaló en el video.

Pero estamos tratando de conseguir recursos, faltan 75 millones de pesos más o menos para terminarlo totalmente este año, y operando en septiembre.

Rodríguez estuvo también en la Unidad de Especialidades Médicas que abrirá en dos semanas en Pesquería; y en el Hospital General de Juárez, del que no precisó fecha de entrega.

En su mensaje por redes sociales, el Gobernador dijo que todo este mes se la pasará transmitiendo visitas a las obras que están en proceso.

"He visto que muchos de ustedes dicen: 'No está haciendo nada'", expuso, "se los voy a ir mostrando... todo este mes me la voy a pasar así, mostrando obra por obra, acción por acción".