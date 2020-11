Presupuesto debe ser parejo para todos los partidos políticos: Fernández Noroña

Sinaloa.- Mientras que el INE aprobó para los partidos políticos de nuevo registro un presupuesto de 200 millones de pesos, el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, declaró que todos los partidos políticos deberían tener un presupuesto parejo.

Opinó que deberán ser las personas quienes mediante el voto determinen si los partidos seguirán vigentes o no, y que no sean cuestiones de presupuesto lo que defina una contienda electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo soy de la idea de que todos los partidos deberíamos tener el mismo espacio en radio y televisión, y los mismos recursos económicos para que no fuera el dinero el que decidiera una contienda electoral”, dijo.

Mencionó que los candidatos y las propuestas que hagan deben definir si un partido mantendrá su registro o no, únicamente mediante el voto.

“Debería ser parejo con todos los partidos, nosotros (el PT) hemos insistido en eso, me parece que es la gente la que debe decidir si estos partidos siguen o no, dándoles o no el voto, sino les dan el voto desaparecen y ya”, dijo.

Serán los nuevos partidos, Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Social por México (FSM) y Partido Encuentro Solidario (PES) quienes se integrarán. En total, para todos los partidos en conjunto se asignó un presupuesto de 7 mil 226 millones de pesos para el 2021, tocándole a los nuevos partidos cerca de 200 millones a cada uno.