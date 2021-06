Prevalece la impunidad en las desapariciones en México

México.- El día de ayer, el Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos, perteneciente a la Universidad de Brown, transmitió vía Zoom el seminario Disappearances in Transitional Latin America: The Case of Mexico.

En él se habló sobre la desaparición de personas, un problema importante para nuestro país. Contó con la participación de Karina Ansolabehere, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), principal investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, perteneciente a la UNAM, y Bárbara Frey, profesora titular en el Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Minnesota y directora del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Artes Liberales.

La guerra contra el narco

Karina Ansolabehere comenzó con el señalamiento de que la guerra contra el narco fue el principal factor desencadenante para el incremento de las desapariciones de personas y, desde entonces hasta 2018, la cifra ascendió a 52 mil 238: “A partir de este incremento exponencial, que tiene como punto de partida la denominada guerra contra el narcotráfico, iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón, es el momento en el que se detonan las desapariciones”.

Aún así, destacó que al día de hoy van casi 89 mil personas desaparecidas. En el desglose de datos sobre el periodo conformado de 2007 a 2018, destacó que hay divergencias en la gráfica sobre desapariciones y personas no encontradas. “Lo que encontramos es que las desapariciones no se mueven de manera homogénea en el tiempo”. Según la información presentada por la especialista, 2017 fue el año con mas desapariciones, 2 mil 125 mujeres y 5 mil 974 hombres.

En cuanto al contexto, Karina dijo: “En general, en México desaparecen jóvenes de nivel socioeconómico bajo, y las mujeres que desaparecen son mas jóvenes que los hombres”, aunque precisó que en algunos lugares del país esta proporción es de equivalencia.

A propósito de los perpetradores de este delito, la especialista segmentó en dos grupos: los estatales y no estatales, quienes llegan a colaborar en algunos casos para efectuar y perpetuar el acto. También denunció que existe una revictimización y estigmatización de la persona desaparecida: “Se le llega a culpar de haber sido desaparecida, como si fuese un criminal”.

Por último, Karina expuso que la contestación de la autoridad ante este problema ha sido insuficiente: “Las respuestas institucionales ante las desapariciones son fragmentadas y ocupan un lugar muy periférico”, lo cual ha afectado el trabajo del Observatorio.

Crisis por las desapariciones

Por su parte, Bárbara Frey advirtió sobre la actual crisis que atraviesa México, “siendo este uno de los crímenes de derechos humanos más condenados en el mundo”, que además es particularmente cruel debido al sufrimiento que padecen los familiares de la persona desaparecida.

Frey presentó el reporte de prensa sobre la base de datos que la Universidad de Minnesota tiene acerca del tema, con información de los Estados de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Guerrero durante el año 2009 hasta mediados de 2018. En él se destacó que el 74 por ciento de los casos fue de hombres y 25 por ciento mujeres; del mismo modo, las principales ocupaciones de los desaparecidos fueron de servicios y ventas, profesionistas, estudiantes, operadores de planta y maquinaria (maquiladores), y aquellos pertenecientes a las fuerzas armadas.

Hasta la fecha, no se conoce el paradero de la mayoría ni la identificación de los responsables, aunque se sospecha que fueron los grupos delincuenciales que predominan en cada estado. Asimismo, la académica destacó que las mujeres que son desaparecidas son muchos mas jóvenes que los hombres.

En cuanto a la respuesta de la autoridad, se informó que el 71 por ciento de los casos no tienen mención de contar con labores de búsqueda oficiales;de igual forma, 89 de cada 100 no han sido judicializados y, por lo tanto, el 92 por ciento de las 646 casos analizados no cuentan con alguna sentencia judicial. El reporte terminó con un señalamiento de impunidad evidenciada.

El año con más desapariciones

Las Cifras

Histórico

De 1964 a 2006 se tiene registro de mil 867 personas desaparecidas. De 2007 a 2018, la cifra ascendió a 52 mil 238;y de 2018 a la fecha sumaron casi 30 mil, dando un total de más de 90 mil desapariciones en 14 años.

