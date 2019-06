Prevaleció la buena voluntad en el acuerdo: AMLO

La Paz, Baja California Sur.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "un buen acuerdo" el logrado ayer con Estados Unidos para evitar los aranceles a los productos mexicanos a cambio que el país refuerce la seguridad en frontera sur y reciba a migrantes que tramiten asilo.

"Se evitó este impuesto que iba a afectar a nuestra economía y se optó por el acuerdo, prevaleció la buena voluntad de las dos partes y se despeja este asunto que nos hizo entretenernos una semana", afirmó al salir hacia Tijuana, donde esta tarde encabezará un mitin.

Originalmente el acto fue denominado "Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México y en Favor de la Amistad con el Pueblo de Estados Unidos", pero ahora será un festejo por el acuerdo.

"Hay mucho ánimo en todo México porque se evitó la aplicación de estos impuestos a las mercancías que se producen en México y se exportan a Estados Unidos, eso es lo que puedo decirles, que la gente está contenta", dijo.

El mandatario afirmó que no ha hablado hasta ahora con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Fue un buen acuerdo, lo más importante es que no se aplican los aranceles el lunes y se reconoce que debe de atenderse las causas que originan la migración, no sólo se reconoce, sino hay el compromiso de que se impulsen programas de desarrollo en Centroamérica, en el sur-sureste de México, para que la migración sea opcional, no forzada", expuso.

López Obrador no respondió sobre el compromiso asumido por Mexico de aceptar a todos los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos, quienes permanecerán en el país hasta que obtengan una respuesta.