Prevé AMLO corrupción en créditos del BID

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe riesgo de corrupción en el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar créditos a las empresas nacionales.

En conferencia, el Mandatario consideró que el modelo de "rescates" recomendado por organismos internacionales, financiado por la banca privada y luego cargada al erario, equivale a corrupción.

"Aunque se ha utilizado que es para apoyar a la pequeña empresa, aunque se ha utilizado que es para que haya crecimiento económico, aunque se ha utilizado que es para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates de arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción", dijo.

"¿Habría entonces riesgo de corrupción en este plan que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el BID?", se le preguntó.

"Sí, si no se cuida, y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar", respondió.

El Jefe del Ejecutivo aclaró que su Gobierno no está en contra de que las empresas privadas consigan financiamiento.

Sin embargo, advirtió que, en caso de que no puedan pagar, la Administración pública no está dispuesta a entrar al rescate como se hizo con el Fobaproa.

"No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario.

Además, es lo más normal el que las empresas pueden obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos", señaló.

"Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública, nosotros no avalamos eso. No podemos dar un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza".

López Obrador reveló que antes de su informe del pasado 5 de abril, representantes empresariales le propusieron que, colocar como garantía en bancos privados los 25 millones de pesos que ahora reparte en créditos directos a un millón de Pymes.

Según el Presidente, la propuesta inicial era que ese dinero le permitiría al Gobierno entregar 5 millones de créditos.

Sin embargo, relató López Obrador, tras realizar las consultas con las instituciones financieras, se informó que con ese mecanismo sólo podrían otorgarse 1.14 millones de créditos, es decir, unos cuántos más.

"No, pues el propósito era otro, era lo que siguen diciendo, que nos endeudáramos", aseveró.

"¿Ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito, sin hacerle la lucha, ahorrando para no caer en deuda?".

López Obrador insistió también en descalificar la propuesta de la Iniciativa Privada de dar una prórroga en el pago de impuestos.

"Imagínense si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos, después nos quedamos sin recaudación y cómo vamos a proteger a los pobres, de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas y a los niños con discapacidad, ellos no creen en eso", expresó.

