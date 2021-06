Prevén apagones eléctricos ante incapacidad de la CFE de atender demanda

México.- Mientras que el Gobierno Federal pone trabas a la entrada en operación de generadoras privadas que producen electricidad barata y limpia, la CFE podría estar enfrentando apagones este verano ante falta de capacidad para atender la demanda.

Ante los riesgos de que el sistema eléctrico opere en condiciones críticas, por tener una demanda que crece y un margen de reserva al límite, se prevé que el operador programe apagones en algunas zonas para evitar un colapso generalizado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: PES desmiente hackeo y falta de pagos a CM; presentará denuncia

De las semanas 25 a la 35, que comprenden del 21 de junio al 5 de septiembre, se esperan los momentos más críticos del año por mayores temperaturas y, con ello, una mayor demanda de energía.

Según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), actualmente la demanda eléctrica se encuentra cerca de los 45 mil megawatts, por arriba de los niveles previos a la pandemia.

Sin embargo, en algunos momentos del año, con menor demanda, el margen de reserva operativo estuvo cerca del límite óptimo del 6 por ciento, lo que pone en riesgo al sistema.

El 15 de febrero, la demanda fue de 33 mil 193 megawatts y la reserva operativa estuvo en 5.3 por ciento; el día 16 logró subir al 10.7 y, para el 17, tuvo una nueva caída al 5.7 por ciento.

A finales de marzo y principios de abril, el margen de reserva estuvo entre 7.9 y 9.6 por ciento, según los datos consultados del Cenace.

Si bien para el 13 de junio el margen aumentó a 22.5 por ciento, en cualquier momento puede cambiar, según expertos.

Severo López Mestre, experto en el sector energético, apuntó que el sistema eléctrico tiene "los focos encendidos" porque desde hace casi tres años no hay nuevas inversiones en transmisión y generación que acompañen el crecimiento anual de la demanda de entre el 2.5 y 3.5 por ciento, niveles que se están recuperando tras la crisis por el Covid-19.

"Un crecimiento de demanda de ese nivel es fuerte pero no ha sido acompañada con la magnitud de inversión que se requieren y eso nos puede indicar que el sistema eléctrico se está volviendo cada vez más frágil y, como no se puede responder con las inversiones de un año para otro, si se llegan a resolver los problemas regulatorios que hasta hoy no se han resuelto, podemos pensar en nueva infraestructura hasta 2024 o 2025", dijo.

Leer más: Sedena aplica plan DN-III por inundaciones en Oaxaca

El Gobierno canceló las subastas de generación eléctrica con las que se incorporaban nuevos proyectos, principalmente renovables, tanto para uso de la CFE como de privados. La CFE decidió lanzar 6 centrales de generación, cuya licitación está en proceso y que llevarán alrededor de 3 años de construcción.

Pelea campal Metro CDMX

Síguenos en