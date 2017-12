Primeramente Dios, ganará AMLO, dice presidente del PES

México.- Firmado el convenio de coalición del Partido Encuentro Social (PES), con Morena y el PT, ahora sólo queda llevar el proceso electoral para llegar a la elección presidencial y que “primeramente Dios, Andrés Manuel López Obrador se convierta en primer mandatario de México”.

Así lo deseó el presidente del PES, Hugo Eric Flores, quien dijo a El Universal que su alianza es superior: “Cambiar el gobierno y la forma de administrar a México”, por ello es que se encomienda a Dios para que López Obrador logre la Presidencia de la República.

Adelanta que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco será su candidato a la gubernatura de Morelos.

Este hombre cristiano dice que nunca han ocultado sus creencias y habrá temas a los que se opondrán, como el matrimonio igualitario, pues acordaron que cada quien defiende su ideología.

Sigue en pláticas con el productor y actor Eduardo Verástegui, en quien pensaron para convertirlo en candidato presidencial. Ya le buscan otra aspiración.

Sobre la amnistía a narcotraficantes que propuso López Obrador, dice que hay que debatirlo, porque las recetas para combatir la inseguridad han sido las mismas: “Es un tema complicado, no sencillo, necesitamos encontrar nuevas fórmulas”.

¿Por qué decidieron firmar con Morena una alianza?

—Ha llegado el momento de cambiar el gobierno de nuestro país. Sentimos que López Obrador representa esa posibilidad de cambio, que es lo que estamos añorando y fue por eso que decidimos sumarnos a la coalición que la bautizamos: Juntos Haremos Historia.

Será el tercer intento de Andrés Manuel López Obrador...

—Y esperamos que será la vencida. Es nuestra primera elección presidencial, para nosotros es muy importante que la gente nos perciba como lo que somos: un partido de ideas, un partido independiente.

¿Tienen algo que ver con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong?

—Hay un gran respeto de nuestra parte hacia el secretario de Gobernación. Lo conocimos unos días antes de que nos dieran el registro, fue el único funcionario del gobierno que cumplió a cabalidad su palabra. Eso nos ha llevado, posiblemente, a un acercamiento de la gente o del círculo político, la clase política lo ve como si fuera un compadrazgo o algo así: no, es una amistad real.

Hace años, cuando hicimos una alianza siendo agrupación política nacional, no figurábamos, decían que éramos el partido de Felipe Calderón; después de Marcelo Ebrard y ahora que somos el partido del licenciado Osorio Chong, no, son 17 años de esfuerzo. No es la primera vez que apoyamos en su intento a Andrés Manuel López Obrador por llegar a la Presidencia.

¿Qué pasó con Margarita Zavala Gómez del Campo? ¿Buscaron que fuera su candidata?

—Siempre también va a haber gran respeto. Hubo pláticas, invitación de nuestra parte y fue pública. Ella nos dijo que había tomado la ruta no partidista, la vía independiente.

¿Qué no le convenció del Frente Ciudadano por México [coalición Juntos Haremos Historia]?

—Su propuesta era demagógica, por cuotas, un Frente Ciudadano sin ciudadanos comenzó a ser muy complejo.

¿Qué busca el PES en la Presidencia de la República?

—Estamos por un cambio de gobierno, queremos ser actores legítimos, para ser uno de los agentes que reconstruya nuestro país, hay muchas cosas que se tienen que reconstruir. No tendremos a un Presidente emanado de las filas del PES, pero sí tendremos, primeramente Dios, a un Presidente emanado de los votos de Encuentro Social, eso es lo que estamos buscando. El fin es superior, es tratar de lograr el cambio.