"Primero muerto antes de ceder a la dictadura", 'Alito' Moreno explota contra Sansores por nuevo audio

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, explotó contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por publicar un nuevo audio durante el 'Martes del jaguar' de este 19 de julio.

El mejor conocido como 'Alito' Moreno aseguró que la grabación difundida es falsa y está editada para manipular la opinión pública en su contra, a la vez que acusó a la esposa de Romeo Ruiz Armenta de cometer un delito federal.

"La gobernadora @LaydaSansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores", publicó el presidente del PRI en su cuenta de Twitter '@alitomorenoc'.

El también diputado federal del tricolor reiteró que la Cuarta Transformación (4T), encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), intenta instaurar una dictadura en la República Mexicana. En otras ocasiones ha dicho que la gobernadora de Campeche es cómplice de lo antes señalado.

"A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!", escribió notoriamente molesto como respuesta a su anterior tweet.

¿Un 'audio ilegal'?

Alejandro Moreno acusó a Layda Sansores de cometer un delito con la publicación del nuevo audio porque este martes 19 de julio el Poder Judicial le concedió un recurso de amparo para que la gobernadora no difunda más audios.

La determinación del juez obligaría a la nacida un 7 de agosto de 1945, según el marco legal, a no publicar otras grabaciones en su programa 'Martes del Jaguar' ni a difundirlos mediante sus redes sociales y otras vías de comunicación.

Fue el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León la instancia jurídica que dio luz verde al Juicio de Amparo 716/2022-IV. No solo la política estaría obligada a dejar de publicar los audios, también lo estarían 'otras autoridades' no especificadas por 'Alito' Moreno.

¿Qué dice el nuevo audio de Moreno Cárdenas?

Pese al mandato judicial antes explicado, Layda Sansores publicó una nueva grabación sobre el presidente nacional del PRI, esta vez se escuchó la voz del político tricolor hacer referencia a periodistas, medios de comunicación y empresarios del rubro.

"Yo no soy periodista, pero soy político y sé dónde más duele(...)te voy a decir dónde llorarían. Yo soy Brother de los dueños de Proceso(...)Rafael Cardona, Antonio Navalón, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, y yo le puedo decir a Navalón rájale la madre a tal hijo de puta(...)me vas a decir que Reforma es un periódico importante, pero cuántos periódicos hay y cuántos se leen. Tv Azteca, la pinche televisora. Te la pongo más fácil, dos vergazos a López-Dóriga y se acabó el desmadre, tampoco aguantan", fueron algunas de las palabras escuchadas en el material.

Cabe destacar que, según Alejandro Moreno, todos los audios difundidos son parte de una campaña de odio en la que hacen montajes para dañar su imagen pública.

Por su parte, Layda Sansores consideró que el dirigente priista es un "hombre asqueroso"y afirmó que tiene una hora de audios, 80 horas de video y 43 mil 800 mensajes de WhatsApp sobre el político también originario de Campeche.