Prioridad acabar con la corrupción para un mejor futuro en México

México.- Existen 15 retos globales del milenio que enfrenta México de cara al futuro. En ellos existen amenazas y oportunidades, retos que requieren de un nuevo enfoque del quehacer de la política pública que, de no ser afrontados correctamente, podrían llevarnos a escenarios catastróficos en los próximos 30 años.

Uno de los más importantes es terminar con la impunidad y la corrupción, pues son los ingredientes principales para que exista el crimen organizado transnacional, mencionó Jorge Máttar, exdirector del Instituto Latinoamericano y del Caribe del Planificación Económica y Social (Ilpes) de la Cepal y coautor del libro Futuros México hacia el 2050.

En entrevista para Debate, Máttar detalló que este libro pretende contribuir a la reflexión y a la acción para construir un mejor futuro, ya que el antecedente es que desde hace dos décadas y media The Millennium Project (laboratorio de ideas independiente sin fines de lucro, compuesto por futuristas, académicos, responsables políticos y planificadores de negocios, que se centra en el futuro) estableció una metodología para identificar los 15 grandes desafíos (salud, educación, energía, el buen Gobierno, medio ambiente, corrupción, entre otros) que enfrenta el mundo, pero que a su vez enfrenta cada país en lo individual. De ahí que en este libro, editado por Debate-Penguin Random House, cada uno de esos desafíos se estudió, se analizó y se verbalizó a partir de la experiencia de estos autores, para así comenzar los diagnósticos de cómo está México ante estos 15 retos y los tres escenarios que existen de cara al futuro.

De catastrófico a deseable

“Construimos tres escenarios. El primero es uno en que no intervenimos como sociedad, ni como Gobierno y las tendencias se mantienen, es decir, no logramos alterar el curso de los acontecimientos de los cuales hemos seguido en los últimos 20 años, continuamos con problemas de crecimiento económico, de corrupción, con problemas de acceso a la salud y a la educación, etcétera, ese es el escenario tendencial”, explicó Máttar.

El segundo escenario, denominado catastrófico, es en el que las condiciones empeoran, se tiene un mal Gobierno, una sociedad que no responde y todo lo que hoy prevalece tiende a empeorar, el escenario catastrófico que todos deseamos evitar, destacó.

El tercer escenario es el deseable, el cual requiere un nuevo enfoque del quehacer de la política pública, ya que necesitamos Gobiernos que no solo se dediquen a atender los temas de la coyuntura, lo cual es muy importante, sino que también den propuestas, que lo hagan con una visión de largo plazo, que las soluciones que se van dando para atender los problemas de la población en pobreza, en las desigualdades, dificultades de acceso a la educación, etcétera, que se vayan enfrentando con una visión de largo plazo para que las políticas tengan esta característica de realizar cambios estructurales, es decir, transformaciones que sean perdurables en el tiempo”, afirmó.

“En cada uno de estos tres escenarios, nosotros hacemos una narrativa de cómo se recorre el camino de la actualidad hasta el 2050, estamos conscientes de que es un periodo muy largo, son 30 años, pero justamente el mensaje es que tenemos que actuar para ir corrigiendo todas esas debilidades estructurales en cada uno de los desafíos que analizamos, y creemos que es posible porque estudiamos la experiencia internacional”.

Así que existe el ejemplo de otros países, que hace 30 o 40 años sufrían condiciones de atraso y hoy en día han logrado revertir esa situación y se han convertido en líderes mundiales en materia de educación, de desarrollo económico, de infraestructura, de buen Gobierno, entre otras, afirmó.

Un combate verdadero

Sobre cuál de estos 15 desafíos considera el autor como uno de los más importantes a atender en el país, respondió que la corrupción, pues es un tema que nos afecta a todos y todas. Explicó que la corrupción, entre otras cosas, es uno de los temas que interviene para el avance de lo que denominan el crimen organizado transnacional, por lo que el planteamiento es que no se puede resolver ese problema sin una política de combate verdadero a la corrupción y a la impunidad.

Al mismo tiempo, una política que genere oportunidades de empleo, crecimiento económico e inversión. De esta manera, la población que, lamentablemente, en su mayoría son jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar o de encontrar lugar en el mercado laboral, optan por la vía del crimen.

“Si generamos un ecosistema, que está propuesto en el libro, para que la juventud encuentre espacios de vida, en el deporte, en la educación, en el trabajo profesional, vamos a ir paulatinamente reduciendo esos espacios que ha venido ocupando el crimen organizado transnacional”, destacó Máttar.

Explicó que también existen muchos otros desafíos en los cuales, como país, como sociedad y como Gobierno, en México nos corresponde actuar, pero también hay que ser conscientes del proceso de globalización que ya reúne muchas décadas, que necesariamente nos afecta, por lo que no basta con la acción que como sociedad emprendamos, sino también el mensaje es para que la comunidad internacional actué, pues el problema del envío de drogas a Estados Unidos, principalmente, tiene que ver con una demanda que surge de ese país, es decir, es un reto enorme que afecta todas las condiciones de nuestras vidas: la salud, la educación, el empleo, por lo que hay que actuar en lo que nos corresponde como país para demostrar que realmente hay un esfuerzo para combatir este tremendo flagelo, señaló el autor.

AMLO vs corrupción

En este sentido, el Gobierno federal actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado en varias ocasiones que la corrupción sí se ha ido eliminando en el país, sin embargo, en la visión de Jorge Máttar, los indicadores del Inegi muestran que aún estamos lejos de observar una disminución importante en los asuntos relacionados con el narcotráfico y otras esferas a las que se ha dirigido el crimen organizado, y en el cual existen más de 20 delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, etcétera, identificados por estos autores.

De ahí que su propuesta como autores de este libro es que, si bien es un problema que se ha ido acumulando a lo largo de décadas, su solución también tiene que pasar por una estrategia con visión de largo plazo, pues de ninguna manera se puede pretender que en un periodo corto esto se resuelva.

“Las acciones tienen que ser coordinadas desde el Estado y con la participación de todos los actores de la sociedad, no solo es el esfuerzo de un Gobierno nacional o estatal, sino que tiene que ser una acción en la que todos participemos”.

En la opinión personal de Jorge Máttar, el Gobierno federal sí tiene una intención de reducir significativamente la corrupción, pero los mecanismos de implementación de esas medidas no necesariamente están dando resultados, por lo que justamente lo que hace falta es una visión de más largo aliento, amplia y holística.

Ejemplo de ello es el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien es una buena idea ofrecer esa oportunidad de capacitación en los lugares donde se hace la producción, al mismo tiempo se requiere que el país tenga una economía mucho más dinámica, porque si la economía no está creciendo, va a haber dificultades para ubicar a estos jóvenes al término de su periodo de capacitación.

Lección pandémica

Si bien este libro estaba siendo concluido cuando comenzó la pandemia de la covid-19, Máttar expresó que este libro, al tener esa perspectiva de largo plazo, no deja de tener validez a pesar de que no hayan analizado en su totalidad el fenómeno, pues en el capítulo referente al desafió de salud se habla de la necesidad de fortalecer nuestro Sistema de Salud Pública, aun sin haber tenido la experiencia de la irrupción de lo que ha sido esta pandemia. Opinó que una de las grandes lecciones que nos deja estos tiempos de pandemia es que el Estado en América Latina, no solo en México, desarrolló una cantidad de formas estructurales a partir de los años 90 y una de ellas fue alejarse de algunas de las actividades vinculadas con el sector salud y eso, en su opinión, fue un error.

Agregó que al Estado le corresponden las funciones esenciales para la vida de la gente, especialmente cuando mucha de la población vive en condición de pobreza y, por lo tanto, no tienen posibilidades de financiar un esquema de salud privado. “La pandemia nos tomó en un momento de debilidad de nuestras instituciones de salud, debilidad, por ejemplo, en materia de laboratorios.

México era una potencia en América Latina en laboratorios, incluso en elaboración de vacunas, en toda la infraestructura de salud pública que se vino deteriorando en los últimos 30 años, y así nos tomó al inicio de la pandemia”, dijo. Por lo que la lección es reconstruir el Sistema de Salud Pública.

“No somos adivinos”

Máttar aclaró que este trabajo editorial no es para considerarlos como autores futuristas o casi adivinos, pero lo que sí ponen de manifiesto es la importancia de que, bajo el escenario actual del país, si se desarrollan estrategias políticas, acciones que estén concatenadas con una visión de largo alcance y que logren el apoyo del sector privado y la sociedad en su conjunto, se podrá entonces pasar de la situación en que estamos ahora a un escenario cada vez más favorable.

Otro dato importante que mencionó el coautor de Futuros México hacia 2050 es que estos 15 desafíos están interconectados, por lo que esa trayectoria al escenario deseable requiere acción en todos ellos, pues no hay uno más importante que otro o que sea más prioritario. Por esta razón, destacó la importancia de contar con una estrategia que permita ir abordando estos desafíos de manera sumamente organizada y coordinada.

“Necesitamos una especie de acuerdo nacional para que, más allá de las diferencias políticas que son sanas, más allá de las diferencias de opinión que en democracia son sanas, nos pongamos de acuerdo en cuestiones fundamentales que nos afectan a todos y que son esenciales para transitar ese camino. En mi opinión, el Estado es quien tiene que hacer ese llamado”, destacó Máttar.

Para entender...

México y el mundo en el 2050

En el año 2000, con motivo de la Cumbre del Milenio de la ONU y el Foro del Estado del Mundo, se hizo entrega del Informe 15. Retos Globales ante el Milenio, a todas las misiones y embajadas de naciones en Washington, D.C., y a los cientos de participantes del Foro del Estado del Mundo.

Es por ello que, ante los llamados mundiales del Millennium Project y la ONU, los 19 autores de Futuros México hacia 2050 deciden incursionar con diagnósticos, visiones, reflexiones, escenarios e ideas de proyectos rectores, con el fin de ayudar localmente a que todos los actores involucrados en el desarrollo del país implementen las transformaciones que se demandan para que México se convierta en un país próspero, equitativo, incluyente y solidario nacional y globalmente.

Leer más: Revocación de mandato de AMLO, ¿Cómo y cuándo será la próxima consulta?

El Dato

El camino hacia el futuro

Al final del libro vienen “Proyectos rectores”, con una planeación estratégica para el país con ese abordaje integral.

Nombre: Jorge Máttar.

Profesión: Especialista en planeación, prospectiva y desarrollo.

Trayectoria: Miembro del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi y consultor de la Cepal. Fue director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) de la Cepal. Estuvo a cargo de la Dirección de la Sede Subregional de la Cepal en México, donde también ejerció como director adjunto y coordinador de investigación, asesor regional y oficial de Asuntos Económicos.