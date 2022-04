Procesan a 8 exfuncionarios del ISSSTE por presunto fraude de 830 millones de pesos

No obstante, el General de División fue relevado del cargo y nombrado director de Birmex , la distribuidora de medicamentos del Estado, el 1 de diciembre de 2021.

El problema resultó ser aun mayor, pues cuando el General de División Jens Pedro Lohmann Iturburu , entonces director Normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, ordenó una revisión de las facturas pagadas a Selecciones Médicas del Centro, el jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa detectó tras un cotejo exhaustivo que el pago en excedente no era de 232 millones, sino de 709 millones 941 mil 458 pesos .

Allí acusaron a los funcionarios de que el adeudo real del ISSSTE con la farmacéutica ascendía a 589 millones 749 mil 796 pesos y no de más de 831 millones, como ya lo habían pagado, por lo que había pagado de más el monto de 239 millones 552 mil 613 pesos.

Los delitos que le imputan a los exfuncionarios no ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que el juez les impuso la prohibición de salir de México sin autorización judicial, así como la obligación de presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, detalló la FGR.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.