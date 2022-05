Programas de Bienestar llegan al 70 por ciento de los hogares mexicanos: AMLO

Sonora.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asguró que en México, el 70 por ciento de los hogares cuentan con al menos un programa de Bienestar, pues según dijo, ahora se atiende primero a los sectores más necesitados y así van escalando con los apoyos, esto durante su visita a Pitiquito, Sonora, para revisar el Plan de Justicia para los Pueblos Seris.

"No es como antes que se pensaba que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, y todo el apoyo era para las minorías, ahora es de abajo hacia arriba y se empieza con los más pobres, los que están en la base de la pirámide, que lamentablemente son los pueblos indígenas de México los más pobres", expresó.

Asimismo, afirmó que en este sector de la población se está cumpliendo el objetivo de que se atienda a todas las familias, pues no hay al menos una que no reciba un apoyo, ya sea una pensión para adultos mayores, pensión para niña o niño con discapacidad, una beca o esté dentro de un programa productivo como el Bienpesca, Producción para el Bienestar o Sembrando Vida.

También, señaló, los apoyos benefician a las clases medias y van escalando cada vez más, citando como ejemplo el programa de apoyo a adultos mayores, el cual es universal, "es para todos, es para ricos y pobres, es universal, son 12 milllones de adultos mayores que reciben una pensión; hasta principios de este año, sólo se entregaba la pensión a los mayores de 65 años de comunidades indígenas y al resto a partir de los 68 años, porque siempre he sostenido que no puede haber trato igual entre desiguales, pero ya decidimos que ahora a partir de los 65 años a todos, y es una contribución a los adultos mayores, por eso no importa si tienen o no tienen dinero".

Explicó que hay muchas personas de clase media que reciben estos apoyos, llegando así a un 70 por ciento de los hogares mexicanos, mientras que el 30 por ciento restante se benefician pero de manera indirecta porque se está impulsando el desarrollo económico.

"Imagínense lo que significó el que nuestro gobierno convenció al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump, que se continuara con el Tratado de Libre Comercio, llevó trabajo y tiempo, pero afortunadamente se logró darle continuidad y esto nos coloca ahora en una situación especial, porque México es de los países más atractivos del mundo para la inversión extranjera, está creciendo la inversión que viene de otras partes del mundo y esto significa empleos y significa bienestar en nuestro país, y quiénes se ayudan, pues profesionales mexicanos que trabajan en estas empresas", señaló.