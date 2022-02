Programas prioritarios de AMLO son un fracaso por ineptitud y corrupción: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que los programas prioritarios del gobierno de AMLO son "un fracaso" en su mayoría, pues se encuentran envueltos en escándalos de corrupción y falta de eficacia.

En su columna de opinión publicada el 4 de febrero de 2022, Loret de Mola expuso que los programas sociales de AMLO que aparecen en la página web del gobierno de México como "programas y proyectos prioritarios" son 30, pero la mayoría son un fracaso.

"La mayoría, un fracaso. El presidente se llena la boca en la mañanera hablando de ellos, pero prácticamente todos están envueltos en graves escándalos de ineficacia e incluso de corrupción", comentó Loret sobre los programas sociales de AMLO.

Uno de esos programas es Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual a decir del columnista "está casi extinto", pues recibió "menos de la mitad del presupuesto inicial" y se han revelado los "moches" que cobran para dar de alta a jóvenes sin trabajar, así como la manera en que los "servidores de la nación" lo usan para enrolar familiares y amigos.

El periodista también aseguró que las "100 Universidades Públicas" que prometió Andrés Manuel López Obrador "no existen", mientras que obras como la refinería Dos Bocas están saliendo mucho más caras y se aplazan otras promesas, como el internet universal y gratuito para todo el país.

"La Refinería Dos Bocas está saliendo 4 mil millones de dólares más cara y no va a estar terminada este sexenio. “Crédito Ganadero a la Palabra” no ejerció su presupuesto en 2020 y para 2021 ya lo desaparecieron. “Internet para Todos” ya se pospuso de 2021 a 2023", enlistó.

Loret de Mola se negó a dar detalles del programa "Atención Médica y Medicamentos Gratuitos" y la "Modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", pues asegura que "el chiste se cuenta solo".

Al igual que la refinería, destacó que el Tren Maya aumenta sus costos y además tiene retrasos. "El fracaso es tal, que acaban de cambiar al director general encargado de hacerlo", apuntó.

Sobre el programa de Mejoramiento Urbano, señaló que "ha servido mucho" para aumentar la plusvalía y "embellecer" la zona que rodea al rancho "La Chingada", propiedad de AMLO y ubicado en Palenque, Chiapas.

Las Becas del Bienestar son parte de los programas prioritarios de AMLO. Foto: Cuartoscuro

En cuanto a Sembrando Vida, uno de los programas prioritarios que AMLO incluso promovió para Centroamérica, Loret de Mola mencionó que ha recibido denuncias por su impacto ambiental.

"Sembrando Vida —lo han denunciado medios internacionales— genera los incentivos para destruir bosques en vez de reforestar", exhibió.

El columnista añadió que las "Tandas para el Bienestar" ya no existen, el Plan Nacional de Gas y Petróleo no ha logrado aumentar la producción y persisten las quejas en "Bienpesca" por la entrega de apoyos a personas que no son pescadores e incluso miembros del crimen organizado.

De igual manera, en las Becas del Bienestar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "becarios" fallecidos, además de que su objetivo de evitar la deserción escolar ha fallado, pues la pandemia dejó a más de 270 mil estudiantes fura de la escuela.

Loret de Mola atribuyó el fracaso de los programas prioritarios de AMLO a la "ineptitud y corrupción" que prevalece en un gobierno que desprecia a especialistas y encarga los programas a funcionarios de Morena sin experiencia.

"Salvo un par de excepciones, los “proyectos y programas prioritarios” se han derrumbado. La explicación es sencilla: una combinación de ineptitud y corrupción (...) Para eso sí que han servido: para desviar el dinero a las estructuras del partido en el poder", concluyó el periodista.